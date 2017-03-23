Житель Якутска избил женщину с ребенком из-за задержки очереди в магазине: видео

В Якутске мужчина на глазах у свидетелей набросился с кулаками на школьницу и ее мать. Инцидент произошел на улице возле магазина и попал на видео.

Полицейских, просмотревших запись, поразила реакция 12-летней девочки, которая буквально закрыла женщину собой и даже нанесла противнику несколько точных ударов.



Что стало причиной конфликта выясняла корреспондент НТВ Василиса Казакова.



Запись камеры наблюдения, установленной возле торгового центра стала поводом для проверки, которую начали в СК. На кадрах видно, как мужчина кого-то ожидает на крыльце магазина. Как только в дверях появляется женщина с ребенком, он берет в руки пластиковую бутылку и замахивается ей. Но первый удар все же наносит ногой. На помощь маме бросается девочка. Она грудью закрывает ее от побоев. Агрессивный покупатель швыряет школьницу на землю и продолжает бить женщину. Самый сильный удар пришелся по голове. После этого хулиган видимо посчитал, что экзекуция окончена и спокойно удалился.



Беседовать с пострадавшей полицейским пришлось в больнице. Антонина Омельченко после нападения была госпитализирована — врачи диагностировали сотрясение и травмы позвоночника. Пациентка рассказала, что вызвало гнев у ее обидчика. Оказалось, тот был возмущен медлительностью женщины в магазине. Та, надо сказать, пришла за алкоголем. Но уверяет, что покупала не для себя, а для подруги. Потому долго и выбирала, советовалась с приятельницей по телефону. Это и возмутило импульсивного человека, что стоял следом за ней в очереди.



Женщина признается: если бы не дочь, которая заступилась за нее, травмы могли бы быть серьезнее. Дело в том, что шестиклассница уже несколько лет занимается карате и поэтому не растерялась. Однако сейчас девочка не ходит даже в школу. С ней работают психологи. Из-за стресса у школьницы начались проблемы.



Нервным покупателем оказался местный житель Николай Запорожец. Осознав, что натворил, он не только не извинился перед пострадавшими, но и сбежал в отпуск в Таиланд. Судя по всему, по прилете в аэропорту его будут встречать следователи.



