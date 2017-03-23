#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 15:06

    Временного поверенного РФ вызвали в МИД Турции из-за убийства военного

    комментировать

    Временного поверенного РФ вызвали в МИД Турции из-за убийства военного

    Временного поверенного РФ вызвали в МИД Турции <nobr>из-за</nobr> убийства военного

    Временный поверенный в делах РФ в Анкаре Сергей Панов приглашен в турецкий МИД из-за инцидента на сирийской границе.

    Как сообщили в МИД Турции, Панову «было выражено серьезное беспокойство» в связи с убийством военного снайпером с территории, которая контролируется силами самообороны сирийских курдов. Инцидент произошел в районе города Рейханлы, который находится у турецко-сирийской границы.

    В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что, согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, территория, которую контролируют повстанцы, относится к ответственности России в вопросе прекращения огня.

    В связи с произошедшим в МИД Турции призвали усилить координацию для того, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Решение сирийской проблемы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru