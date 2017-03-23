Временного поверенного РФ вызвали в МИД Турции из-за убийства военного

Временный поверенный в делах РФ в Анкаре Сергей Панов приглашен в турецкий МИД
из-за инцидента на сирийской границе.
Как сообщили в МИД Турции, Панову «было выражено серьезное беспокойство» в связи с убийством военного снайпером с территории, которая контролируется силами самообороны сирийских курдов. Инцидент произошел в районе города Рейханлы, который находится у турецко-сирийской границы.
В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что, согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, территория, которую контролируют повстанцы, относится к ответственности России в вопросе прекращения огня.
В связи с произошедшим в МИД Турции призвали усилить координацию для того, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, передает РИА Новости.
В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что, согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, территория, которую контролируют повстанцы, относится к ответственности России в вопросе прекращения огня.
В связи с произошедшим в МИД Турции призвали усилить координацию для того, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, передает РИА Новости.
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