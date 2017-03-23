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  • 23.03, 15:06

    В Кремле прокомментировали сообщения об уходе российских банков с Украины

    3 комментария

    В Кремле прокомментировали сообщения об уходе российских банков с Украины

    В Кремле прокомментировали сообщения об уходе российских банков с Украины

    Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российские банки в ближайшем времени уйдут с территории Украины. По его словам, работать там стало опасно.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что в настоящий момент Украина является страной с экономикой повышенного риска и опасной инвестиционной обстановкой.

    Дмитрий Песков: «Безусловно с нашей точки зрения и с точки зрения многих участников экономической жизни Украина в настоящий момент не является страной с привлекательным инвестиционным климатом. Более того, это страна с весьма опасной инвестиционной обстановкой. И, скажем так, экономика повышенного риска для инвесторов».

    Поэтому, подчеркнул официальный представитель Кремля, деятельность российских банков на Украине находится в серьезной опасности.

    Дмитрий Песков: «Поэтому, учитывая принятые санкционные решения, которые, кстати говоря, не только угрожают дочерним предприятиям российских кредитно-финансовых организаций, но и наносят серьезнейший урон экономике страны, экономике Украины, то есть украинским налогоплательщикам, простым украинцам и так далее, то конечно, сейчас деятельность этих банков находится в серьезной опасности. Дальнейшие действия украинских властей весьма непредсказуемы».

    Песков добавил, что в Москве знают, «какие заявления делают экстремистски настроенные силы», и в связи с этим считают украинские власти неспособными противостоять экстремистам. По словам представителя Кремля, это «вызывает глубокое сожаление и глубокую озабоченность с нашей стороны».

    При этом Песков пояснил, что решение о выведении активов с Украины принято самими российскими банкирами, которые действуют «в интересах своих акционеров».

    Ранее президент Украины Пётр Порошенко ввел санкции к пяти россиским банкам, в число которых попали «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк». Кроме того, украинские националисты 13 марта заблокировали работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве. Радикалы замуровали вход в офис бетонными блоками. Накануне в «Сбербанке» заявили, что рассматривают варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка.

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