#ТЫСУПЕР!
ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 13:36

    Бухгалтер в Кузбассе похитила 57 миллионов из платежей за ЖКХ

    комментировать

    Бухгалтер в Кузбассе похитила 57 миллионов из платежей за ЖКХ

    Бухгалтер в Кузбассе похитила 57 миллионов из платежей за ЖКХ

    Сотрудница бухгалтерии муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» подозревается в хищении более 57 миллионов рублей из платежей населения, которые пыталась приумножить, играя на бирже.

    Пропажу крупной суммы обнаружили в феврале. Оказалось, что деньги присваивала себе рядовой бухгалтер жилищной конторы. Больше года женщина занижала в ведомостях суммы, поступающие в основную кассу учреждения, — это были коммунальные платежи населения и деньги за поставки угля.

    Прокуратура Кемеровской области: «Предварительно установлено, что к совершению преступления причастна одна из сотрудниц бухгалтерии. У нее были финансовые затруднения, связанные с выплатами по кредитам, в том числе в микрофинансовых организациях, и она решила заработать деньги на фондовых рынках. С сентября 2016 года был заключен договор с брокерской организацией, находящейся в Лондоне, на счета которой перечислялись денежные средства. Прибыль женщина планировала вернуть в кассу».

    В общей сложности бухгалтер похитила 57,17 миллиона рублей. Женщина уволена в связи с утратой доверия. Следователи УМВД по городу Кемерово возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru