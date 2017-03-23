Бухгалтер в Кузбассе похитила 57 миллионов из платежей за ЖКХ

Сотрудница бухгалтерии муниципального предприятия
«Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» подозревается в хищении более 57 миллионов рублей из платежей населения, которые пыталась приумножить, играя на бирже.
Пропажу крупной суммы обнаружили в феврале. Оказалось, что деньги присваивала себе рядовой бухгалтер жилищной конторы. Больше года женщина занижала в ведомостях суммы, поступающие в основную кассу учреждения, — это были коммунальные платежи населения и деньги за поставки угля.
Прокуратура Кемеровской области: «Предварительно установлено, что к совершению преступления причастна одна из сотрудниц бухгалтерии. У нее были финансовые затруднения, связанные с выплатами по кредитам, в том числе в микрофинансовых организациях, и она решила заработать деньги на фондовых рынках. С сентября 2016 года был заключен договор с брокерской организацией, находящейся в Лондоне, на счета которой перечислялись денежные средства. Прибыль женщина планировала вернуть в кассу».
В общей сложности бухгалтер похитила 57,17 миллиона рублей. Женщина уволена в связи с утратой доверия. Следователи УМВД по городу Кемерово возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», передает РИА Новости.
Прокуратура Кемеровской области: «Предварительно установлено, что к совершению преступления причастна одна из сотрудниц бухгалтерии. У нее были финансовые затруднения, связанные с выплатами по кредитам, в том числе в микрофинансовых организациях, и она решила заработать деньги на фондовых рынках. С сентября 2016 года был заключен договор с брокерской организацией, находящейся в Лондоне, на счета которой перечислялись денежные средства. Прибыль женщина планировала вернуть в кассу».
В общей сложности бухгалтер похитила 57,17 миллиона рублей. Женщина уволена в связи с утратой доверия. Следователи УМВД по городу Кемерово возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», передает РИА Новости.
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