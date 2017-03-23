#ТЫСУПЕР!
ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 13:35

    СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом небоскребе «Огурец» в Лондоне

    комментировать
    СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом небоскребе «Огурец» в Лондоне

    СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом небоскребе «Огурец» в Лондоне

    СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом небоскребе «Огурец» в Лондоне
  • Фото: @Nikeshah /twitter.com

    • Британские СМИ сообщают об эвакуации из знаменитого лондонского небоскреба Мэри-Экс, который в народе прозвали «Огурец».

    Очевидцы сообщают, что у знаменитого небоскреба в Лондоне стоят пожарные машины, из здания выводят людей.

    По данным британского таблоида The Sun, этим утром в полицию поступил сигнал о задымлении в подвале. «Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину», — рассказал изданию представитель пожарной службы Лондона.

    Полиция заявила, что эвакуация, проведенная на следующий день после теракта в центре британской столицы, не связана с угрозой безопасности.

    В соцсетях появляются фотографии, на которых возле небоскреба действительно стоят машины оперативных служб.




    Небоскреб Мэри-Экс получил свое прозвище из-за необычной формы и зеленоватого цвета стекла. Здание является штаб-квартирой страховой компании Swiss Re, однако нижние этажи открыты для всех желающих, передает РИА Новости.

    22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка застрелили нападавшего. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло спустя ровно год после терактов в Брюсселе.

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru