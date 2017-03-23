СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом небоскребе «Огурец» в Лондоне

Британские СМИ сообщают об эвакуации из знаменитого лондонского небоскреба
Мэри-Экс, который в народе прозвали «Огурец».
Очевидцы сообщают, что у знаменитого небоскреба в Лондоне стоят пожарные машины, из здания выводят людей.
По данным британского таблоида The Sun, этим утром в полицию поступил сигнал о задымлении в подвале. «Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину», — рассказал изданию представитель пожарной службы Лондона.
Полиция заявила, что эвакуация, проведенная на следующий день после теракта в центре британской столицы, не связана с угрозой безопасности.
В соцсетях появляются фотографии, на которых возле небоскреба действительно стоят машины оперативных служб.
Небоскреб Мэри-Экс получил свое прозвище из-за необычной формы и зеленоватого цвета стекла. Здание является штаб-квартирой страховой компании Swiss Re, однако нижние этажи открыты для всех желающих, передает РИА Новости.
22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка застрелили нападавшего. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло спустя ровно год после терактов в Брюсселе.
По данным британского таблоида The Sun, этим утром в полицию поступил сигнал о задымлении в подвале. «Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину», — рассказал изданию представитель пожарной службы Лондона.
Полиция заявила, что эвакуация, проведенная на следующий день после теракта в центре британской столицы, не связана с угрозой безопасности.
В соцсетях появляются фотографии, на которых возле небоскреба действительно стоят машины оперативных служб.
No sign of any incident but the Gherkin has been evacuated. I guess security at notable buildings very cautious today. pic.twitter.com/cjaI9JKZm0— tristan (@tristanpc) 23 марта 2017 г.
Небоскреб Мэри-Экс получил свое прозвище из-за необычной формы и зеленоватого цвета стекла. Здание является штаб-квартирой страховой компании Swiss Re, однако нижние этажи открыты для всех желающих, передает РИА Новости.
22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка застрелили нападавшего. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло спустя ровно год после терактов в Брюсселе.
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