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  • 23.03, 13:35

    Власти Украины отказались разглашать, какие боеприпасы находятся на горящем складе

    2 комментария

    Власти Украины отказались разглашать, какие боеприпасы находятся на горящем складе

    Власти Украины отказались разглашать, какие боеприпасы находятся на горящем складе

    Это государственная тайна, заявил главный военный прокурор Украины.

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не может разглашать, какие именно боеприпасы находятся на горящем в Харьковской области складе.

    Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «На данный момент ввиду государственной тайны рассказать полную категорию боеприпасов и боезапасов, которые хранятся на закрытых, подземных и наземных местах на складе, я не имею право».

    Этой ночью на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался пожар. В связи с детонацией боеприпасов из расположенных рядом населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч человек. В районе ЧП приостановлено железнодорожное сообщение и закрыто для полетов небо. По последним данным, погибших и пострадавших нет. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность». По данным украинских спецслужб, склад могли поджечь намеренно.

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