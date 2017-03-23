Власти Украины отказались разглашать, какие боеприпасы находятся на горящем складе

Это государственная тайна, заявил главный военный прокурор Украины.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не может разглашать, какие именно боеприпасы находятся на горящем в Харьковской области складе.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «На данный момент ввиду государственной тайны рассказать полную категорию боеприпасов и боезапасов, которые хранятся на закрытых, подземных и наземных местах на складе, я не имею право».
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «На данный момент ввиду государственной тайны рассказать полную категорию боеприпасов и боезапасов, которые хранятся на закрытых, подземных и наземных местах на складе, я не имею право».
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