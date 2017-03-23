Власти Украины отказались разглашать, какие боеприпасы находятся на горящем складе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не может разглашать, какие именно боеприпасы находятся на горящем в Харьковской области складе., главный военный прокурор Украины: «На данный момент ввиду государственной тайны рассказать полную категорию боеприпасов и боезапасов, которые хранятся на закрытых, подземных и наземных местах на складе, я не имею право».Этой ночью на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался пожар. В связи с детонацией боеприпасов из расположенных рядом населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч человек. В районе ЧП приостановлено железнодорожное сообщение и закрыто для полетов небо. По последним данным, погибших и пострадавших нет. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность». По данным украинских спецслужб, склад могли поджечь намеренно.