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  • 23.03, 13:35

    На Камчатке осудили коммунальщиков, виновных в гибели детей в яме с кипятком

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    На Камчатке осудили коммунальщиков, виновных в гибели детей в яме с кипятком

    На Камчатке осудили коммунальщиков, виновных в гибели детей в яме с кипятком

    Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговоры работникам предприятия «Камчатскэнерго», обвиняемым в гибели троих детей в яме с кипятком.

    Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, все пятеро обвиняемых признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Пресс-служба прокуратуры Камчатского края: «Петропавловск-Камчатский городской суд с участием государственного обвинителя вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых работников филиала ПАО „Камчатскэнерго“ Камчатские ТЭЦ — начальника первого района тепловых сетей филиала, мастера, слесарей, а также начальника тепловых сетей филиала ПАО „Камчатскэнерго“ Камчатские ТЭЦ. Все пятеро признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)».

    Сообщается, что в ходе процесса четверо подсудимых признали свою вину, и только начальник тепловых сетей филиала утверждал, что не виновен в произошедшей трагедии.

    Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до до 4 лет 9 мес поселения с отбыванием в колонии-поселении. Самый большой срок получил начальник тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ. Остальные получили по 3 года, пояснили в надзорном ведомстве.

    Трагедия произошла в январе прошлого года. По дороге из школы домой трое второклассников упали в переполненный кипятком технический колодец. Тела погибших школьников нашли только поздней ночью. Следователи установили, что ремонтная бригада некачественно отремонтировала теплотрассу, из-за чего в камеру продолжал поступать кипяток. После аварии воду не стали откачивать, а яму накрыли листом ДСП. Никаких ограждений возле опасного объекта не было.

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