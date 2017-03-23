На Камчатке осудили коммунальщиков, виновных в гибели детей в яме с кипятком

Суд
Петропавловска-Камчатского вынес приговоры работникам предприятия «Камчатскэнерго», обвиняемым в гибели троих детей в яме с кипятком.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, все пятеро обвиняемых признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Пресс-служба прокуратуры Камчатского края: «Петропавловск-Камчатский городской суд с участием государственного обвинителя вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых работников филиала ПАО „Камчатскэнерго“ Камчатские ТЭЦ — начальника первого района тепловых сетей филиала, мастера, слесарей, а также начальника тепловых сетей филиала ПАО „Камчатскэнерго“ Камчатские ТЭЦ. Все пятеро признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)».
Сообщается, что в ходе процесса четверо подсудимых признали свою вину, и только начальник тепловых сетей филиала утверждал, что не виновен в произошедшей трагедии.
Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до до 4 лет 9 мес поселения с отбыванием в колонии-поселении. Самый большой срок получил начальник тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ. Остальные получили по 3 года, пояснили в надзорном ведомстве.
в переполненный кипятком технический колодец. Тела погибших школьников нашли только поздней ночью. Следователи установили, что ремонтная бригада некачественно отремонтировала теплотрассу, из-за чего в камеру продолжал поступать кипяток. После аварии воду не стали откачивать, а яму накрыли листом ДСП. Никаких ограждений возле опасного объекта не было.
Пресс-служба прокуратуры Камчатского края: «Петропавловск-Камчатский городской суд с участием государственного обвинителя вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых работников филиала ПАО „Камчатскэнерго“ Камчатские ТЭЦ — начальника первого района тепловых сетей филиала, мастера, слесарей, а также начальника тепловых сетей филиала ПАО „Камчатскэнерго“ Камчатские ТЭЦ. Все пятеро признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)».
Сообщается, что в ходе процесса четверо подсудимых признали свою вину, и только начальник тепловых сетей филиала утверждал, что не виновен в произошедшей трагедии.
Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до до 4 лет 9 мес поселения с отбыванием в колонии-поселении. Самый большой срок получил начальник тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ. Остальные получили по 3 года, пояснили в надзорном ведомстве.
в переполненный кипятком технический колодец. Тела погибших школьников нашли только поздней ночью. Следователи установили, что ремонтная бригада некачественно отремонтировала теплотрассу, из-за чего в камеру продолжал поступать кипяток. После аварии воду не стали откачивать, а яму накрыли листом ДСП. Никаких ограждений возле опасного объекта не было.
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