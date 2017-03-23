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  • 23.03, 13:35

    Минсельхоз предложил лучше кормить школьников и чиновников

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    Минсельхоз предложил лучше кормить школьников и чиновников

    Минсельхоз предложил лучше кормить школьников и чиновников

    Минсельхоз разработал поправки в законодательство о госзакупках, которые позволят покупать за бюджетные деньги более качественные продукты.

    В ведомстве предлагают снизить значимость «стоимостных критериев» при закупках продуктов с нынешних 70% до 30–40%. При этом будут увеличены требования к исполнителям, а значимость «нестоимостных критериев» увеличится как минимум до 60% с нынешних 30%.

    В частности, предполагается, что от участников закупок будут требовать обязательную сертификацию компании по ГОСТу «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции». Будут учитываться наличие у поставщика квалифицированных поваров и диетологов, а также специализированного оборудования.

    Поправки уже прошли первый этап межведомственного согласования и дорабатываются с учетом полученных замечаний.

    Как отмечают «Известия», нововведение разрабатывалось для того, чтобы обеспечить более качественным питанием и уберечь от фальсификата незащищенные слои населения — например, школьников и пациентов больниц. Также новация коснется других случаев госзакупок продуктов — например, для протокольных мероприятий.

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