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  • 23.03, 13:36

    Нешуточный прогноз: к 1 апреля в Москве похолодает и выпадет снег

    1 комментарий

    Нешуточный прогноз: к 1 апреля в Москве похолодает и выпадет снег

    Нешуточный прогноз: к 1 апреля в Москве похолодает и выпадет снег

    Метеорологи ожидают понижения температур в Москве в ближайшие дни после рекордно теплого начала месяца, сообщили в Гидрометцентре.

    В ближайшие дни в столичном регионе начнет холодать. После аномального тепла температура вернется к климатической норме для этого времени года, передает ТАСС.

    Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра: «Сейчас до конца марта постепенно температурный фон будет приходить в норму, к 1 апреля существенно похолодает, и это нешуточный прогноз».

    Начиная с завтрашнего дня, погодная ситуация в Москве и области изменится, ночные температуры будут отрицательными — от минус 3 до минус 6 градусов в области, дневные температуры составят от 2 до 7 градусов тепла.

    Сильных осадков метеорологи не ожидают, но возможно, в ближайшую субботу даже выпадет снег. Вильфанд добавил, что апрель вряд ли будет таким же аномально теплым, как март.

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