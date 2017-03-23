Нешуточный прогноз: к 1 апреля в Москве похолодает и выпадет снег

Метеорологи ожидают понижения температур в Москве в ближайшие дни после рекордно теплого начала месяца, сообщили в Гидрометцентре.
В ближайшие дни в столичном регионе начнет холодать. После аномального тепла температура вернется к климатической норме для этого времени года, передает ТАСС.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра: «Сейчас до конца марта постепенно температурный фон будет приходить в норму, к 1 апреля существенно похолодает, и это нешуточный прогноз».
Начиная с завтрашнего дня, погодная ситуация в Москве и области изменится, ночные температуры будут отрицательными — от минус 3 до минус 6 градусов в области, дневные температуры составят от 2 до 7 градусов тепла.
Сильных осадков метеорологи не ожидают, но возможно, в ближайшую субботу даже выпадет снег. Вильфанд добавил, что апрель вряд ли будет таким же аномально теплым, как март.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра: «Сейчас до конца марта постепенно температурный фон будет приходить в норму, к 1 апреля существенно похолодает, и это нешуточный прогноз».
Начиная с завтрашнего дня, погодная ситуация в Москве и области изменится, ночные температуры будут отрицательными — от минус 3 до минус 6 градусов в области, дневные температуры составят от 2 до 7 градусов тепла.
Сильных осадков метеорологи не ожидают, но возможно, в ближайшую субботу даже выпадет снег. Вильфанд добавил, что апрель вряд ли будет таким же аномально теплым, как март.
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