«Никакого шантажа»: Анкара объяснила ограничения в турецко-российской торговле

Ситуация с ограничениями в
турецко-российской торговле не является шантажом. С таким заявлением выступил МИД Турции.
Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара выступает за полное снятие экспортно-импортных ограничений в торговле с Москвой.
Хюсейин Мюфтюоглу, официальный представитель Министерства иностранных дел Турции: «Наша позиция о необходимости снятия всех ограничений в торговле между Турцией и Россией остается актуальной. В нынешней ситуации (с ограничениями импорта российского зерна — прим. НТВ.Ru) неправильно видеть попытки шантажа. В международных отношениях шантажа не бывает».
По словам Мюфтюоглу, «существующие ограничения тормозят рост показателей двусторонней торговли, к которому призывали стремится президенты обеих стран». Представитель турецкого МИДа добавил, что обсуждением этого вопроса и поиском решения могут заняться представители профильных ведомств, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что позиция Анкары по импорту российских сельхозтоваров удивила и разочаровала Минсельхоз РФ. Глава ведомства Александр Ткачёв даже допустил возможность полного прекращения экспорта российской сельхозпродукции в Турцию.
Осенью прошлого года Москва и Анкара договорились постепенно снимать ограничения по взаимной торговле сельскохозяйственной продукцией. С тех пор наша страна разрешила поставки турецких цитрусовых, лука, капусты, гвоздики и других товаров. Анкара же заявила о намерении ввести пошлины на поставки российского зерна.
Хюсейин Мюфтюоглу, официальный представитель Министерства иностранных дел Турции: «Наша позиция о необходимости снятия всех ограничений в торговле между Турцией и Россией остается актуальной. В нынешней ситуации (с ограничениями импорта российского зерна — прим. НТВ.Ru) неправильно видеть попытки шантажа. В международных отношениях шантажа не бывает».
По словам Мюфтюоглу, «существующие ограничения тормозят рост показателей двусторонней торговли, к которому призывали стремится президенты обеих стран». Представитель турецкого МИДа добавил, что обсуждением этого вопроса и поиском решения могут заняться представители профильных ведомств, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что позиция Анкары по импорту российских сельхозтоваров удивила и разочаровала Минсельхоз РФ. Глава ведомства Александр Ткачёв даже допустил возможность полного прекращения экспорта российской сельхозпродукции в Турцию.
Осенью прошлого года Москва и Анкара договорились постепенно снимать ограничения по взаимной торговле сельскохозяйственной продукцией. С тех пор наша страна разрешила поставки турецких цитрусовых, лука, капусты, гвоздики и других товаров. Анкара же заявила о намерении ввести пошлины на поставки российского зерна.
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