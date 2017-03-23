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  • 23.03, 13:36

    «Никакого шантажа»: Анкара объяснила ограничения в турецко-российской торговле

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    «Никакого шантажа»: Анкара объяснила ограничения в турецко-российской торговле

    «Никакого шантажа»: Анкара объяснила ограничения в <nobr>турецко-российской</nobr> торговле

    Ситуация с ограничениями в турецко-российской торговле не является шантажом. С таким заявлением выступил МИД Турции.

    Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара выступает за полное снятие экспортно-импортных ограничений в торговле с Москвой.

    Хюсейин Мюфтюоглу, официальный представитель Министерства иностранных дел Турции: «Наша позиция о необходимости снятия всех ограничений в торговле между Турцией и Россией остается актуальной. В нынешней ситуации (с ограничениями импорта российского зерна — прим. НТВ.Ru) неправильно видеть попытки шантажа. В международных отношениях шантажа не бывает».

    По словам Мюфтюоглу, «существующие ограничения тормозят рост показателей двусторонней торговли, к которому призывали стремится президенты обеих стран». Представитель турецкого МИДа добавил, что обсуждением этого вопроса и поиском решения могут заняться представители профильных ведомств, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что позиция Анкары по импорту российских сельхозтоваров удивила и разочаровала Минсельхоз РФ. Глава ведомства Александр Ткачёв даже допустил возможность полного прекращения экспорта российской сельхозпродукции в Турцию.

    Осенью прошлого года Москва и Анкара договорились постепенно снимать ограничения по взаимной торговле сельскохозяйственной продукцией. С тех пор наша страна разрешила поставки турецких цитрусовых, лука, капусты, гвоздики и других товаров. Анкара же заявила о намерении ввести пошлины на поставки российского зерна.

    Министр Ткачёв подчеркнул, что действия турецких властей ставят под сомнение искренность их намерений по выстраиванию прочных отношений между странами. Попытки оказать давление на нашу страну глава Минсельхоза назвал неприемлемыми и подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке зерна и быстро найдет новые направления сбыта.

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