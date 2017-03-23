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  • 23.03, 13:36

    Приезжий из Узбекистана пытался выколоть глаз полицейскому в Москве

    1 комментарий

    Приезжий из Узбекистана пытался выколоть глаз полицейскому в Москве

    Приезжий из Узбекистана пытался выколоть глаз полицейскому в Москве

    В центре Москвы задержали дебошира, который напал на сотрудника полиции в ответ на просьбу предъявить документы.

    Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейский заметил двух нетрезвых мужчин во 2-м Красногвардейском проезде. По словам стража порядка, они распивали спиртное, нецензурно выражались и вели себя крайне агрессивно.

    В ответ на требование предъявить документы один из дебоширов накинулся на правоохранителя, ударил его руками по голове и попытался пальцем выколоть ему правый глаз. В результате сотрудник полиции был доставлен в травмпункт с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.

    Дебошира задержали. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Против него возбуждено уголовное дело.

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