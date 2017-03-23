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  • 23.03, 13:35
    Скотленд-Ярд скорректировал данные о жертвах лондонского теракта. Великобритания, Лондон, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Скотленд-Ярд скорректировал данные о жертвах лондонского теракта

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    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> скорректировал данные о жертвах лондонского теракта

    Скотленд-Ярд скорректировал данные о жертвах лондонского теракта

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> скорректировал данные о жертвах лондонского теракта
    • Фото Associated Press © 2017, Kirsty Wigglesworth

      • В Скотленд-Ярде сообщили, что жертвами атаки в центре Лондона стали три человека.

      Как отметил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, в результате теракта погибли полицейский, получивший ножевые ранения у здания парламента, женщина в возрасте около 45 лет и 55-летний мужчина. Также был ликвидирован сам нападавший.

      За медицинской помощью после атаки обратились 29 человек. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии, передает BBC.

      Отметим, что ранее поступали сообщения о четырех жертвах и около 40 пострадавших в результате теракта.

      Напомним, накануне, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка ликвидировали нападавшего.

      В Скотленд-Ярде уже заявили, что террорист действовал в одиночку. Однако сегодня ночью правоохранители провели рейды по шести адресам, расследование продолжается в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек. В Скотленд-Ярде предполагают связь нападавшего с исламским терроризмом.

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