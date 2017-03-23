Скотленд-Ярд скорректировал данные о жертвах лондонского теракта

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Скотленд-Ярде сообщили, что жертвами атаки в центре Лондона стали три человека.
Как отметил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, в результате теракта погибли полицейский, получивший ножевые ранения у здания парламента, женщина в возрасте около 45 лет и 55-летний мужчина. Также был ликвидирован сам нападавший.
За медицинской помощью после атаки обратились 29 человек. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии, передает BBC.
Отметим, что ранее поступали сообщения о четырех жертвах и около 40 пострадавших в результате теракта.
водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка ликвидировали нападавшего.
правоохранители провели рейды по шести адресам, расследование продолжается в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек. В Скотленд-Ярде предполагают связь нападавшего с исламским терроризмом.
За медицинской помощью после атаки обратились 29 человек. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии, передает BBC.
Отметим, что ранее поступали сообщения о четырех жертвах и около 40 пострадавших в результате теракта.
водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка ликвидировали нападавшего.
правоохранители провели рейды по шести адресам, расследование продолжается в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек. В Скотленд-Ярде предполагают связь нападавшего с исламским терроризмом.
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