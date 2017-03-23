Четыре квартиры повреждены в результате пожара в Москве

Пожар общей площадью 300 квадратных метров произошел накануне в многоэтажном доме на улице Изумрудной на
северо-востоке Москвы.
В результате пожара в четырех квартирах повреждены межкомнатные перегородки, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.
Спасатели рассказали, что в общей сложности эвакуировали из горящего здания более 60 человек. Жители верхних этажей были заблокированы в собственных квартирах. Чтобы спасти людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами. В пунктах временного размещения сейчас находятся 10 человек.
Напомним, что в результате взрыва газа и пожара в девятиэтажном доме в Москве накануне погибли два человека, еще 19 пострадали, девять госпитализированы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с газовой плитой.
Спасатели рассказали, что в общей сложности эвакуировали из горящего здания более 60 человек. Жители верхних этажей были заблокированы в собственных квартирах. Чтобы спасти людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами. В пунктах временного размещения сейчас находятся 10 человек.
Напомним, что в результате взрыва газа и пожара в девятиэтажном доме в Москве накануне погибли два человека, еще 19 пострадали, девять госпитализированы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с газовой плитой.
Кадры с места взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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