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  • 23.03, 13:36

    Четыре квартиры повреждены в результате пожара в Москве

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    Четыре квартиры повреждены в результате пожара в Москве

    Четыре квартиры повреждены в результате пожара в Москве

    Пожар общей площадью 300 квадратных метров произошел накануне в многоэтажном доме на улице Изумрудной на северо-востоке Москвы.

    В результате пожара в четырех квартирах повреждены межкомнатные перегородки, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.

    Спасатели рассказали, что в общей сложности эвакуировали из горящего здания более 60 человек. Жители верхних этажей были заблокированы в собственных квартирах. Чтобы спасти людей, спасателям пришлось воспользоваться автолестницами. В пунктах временного размещения сейчас находятся 10 человек.

    МЧС: «Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям северо-восточного административного округа, на котором принято решение о всесторонней поддержке пострадавших, а также проведении обследования жилого дома с привлечением государственной жилищной инспекции Москвы».

    Напомним, что в результате взрыва газа и пожара в девятиэтажном доме в Москве накануне погибли два человека, еще 19 пострадали, девять госпитализированы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с газовой плитой.

    Кадры с места взрыва газа в квартире на северо-востоке Москвы.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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