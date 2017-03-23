#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 12:04

    Лавров: не стал бы называть Трампа и Ле Пен популистами и маргиналами

    комментировать

    Лавров: не стал бы называть Трампа и Ле Пен популистами и маргиналами

    Лавров: не стал бы называть Трампа и Ле Пен популистами и маргиналами

    Глава МИД РФ охарактеризовал Дональда Трампа и Марин Ле Пен как реалистов и антиглобалистов.

    По словам Сергей Лавров, называть Трампа и Ле Пен маргиналами нельзя, ведь они полностью встроены в государственную систему.

    Министр иностранных дел отметил, что скорее Трампа и Ле Пен стоит называть реалистами и антиглобалистами.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «И я бы не называл их популистами, слово „популисты“ имеет негативный оттенок. Я бы назвал их реалистами, если хотите, или антиглобалистами».

    Также, выступая с лекцией в Военной академии Генштаба ВС РФ, Лавров оценил состояние российско-американских отношений. По словам главы МИД РФ, сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся на стадии выжидательной паузы, ведь пока новая американская администрация «не расставила по местам всех деятелей на руководящем уровне», передает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru