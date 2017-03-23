Лавров: не стал бы называть Трампа и Ле Пен популистами и маргиналами

Глава МИД РФ охарактеризовал Дональда Трампа и Марин Ле Пен как реалистов и антиглобалистов.
По словам Сергей Лавров, называть Трампа и Ле Пен маргиналами нельзя, ведь они полностью встроены в государственную систему.
Министр иностранных дел отметил, что скорее Трампа и Ле Пен стоит называть реалистами и антиглобалистами.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «И я бы не называл их популистами, слово „популисты“ имеет негативный оттенок. Я бы назвал их реалистами, если хотите, или антиглобалистами».
Также, выступая с лекцией в Военной академии Генштаба ВС РФ, Лавров оценил состояние российско-американских отношений. По словам главы МИД РФ, сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся на стадии выжидательной паузы, ведь пока новая американская администрация «не расставила по местам всех деятелей на руководящем уровне», передает «Интерфакс».
Министр иностранных дел отметил, что скорее Трампа и Ле Пен стоит называть реалистами и антиглобалистами.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «И я бы не называл их популистами, слово „популисты“ имеет негативный оттенок. Я бы назвал их реалистами, если хотите, или антиглобалистами».
Также, выступая с лекцией в Военной академии Генштаба ВС РФ, Лавров оценил состояние российско-американских отношений. По словам главы МИД РФ, сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся на стадии выжидательной паузы, ведь пока новая американская администрация «не расставила по местам всех деятелей на руководящем уровне», передает «Интерфакс».
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