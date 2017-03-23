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  • 23.03, 12:04

    В Москве молодых сотрудниц банка задержали при покупке Ferrari

    6 комментариев
    • Фото: vk.com
    В Москве молодых сотрудниц банка задержали при покупке Ferrari

    В Москве молодых сотрудниц банка задержали при покупке Ferrari

    В Москве молодых сотрудниц банка задержали при покупке Ferrari
  • Фото: vk.com

    • Две молодые сотрудницы «Сбербанка» задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве.

    По данным следствия, Марьям и Тамилла Дадашевы вывели со счетов одного из клиентов 40 млн рублей. Деньги ушли на счета трех фирм-однодневок, а потом были обналичены и попали в руки сестер.

    Буквально на следующий день после аферы девушки отправились за покупками. Их задержали в одном из столичных автосалонов при покупке Ferrari, стоимость которого превышает 7 млн рублей.

    Как сообщает «Коммерсантъ», 26-летняя Марьям работала менеджером в отделении «Сбербанка» на Большой Андроньевской улице, а 22-летняя Тамилла — в отделении на Люсиновской улице. Сестры занимались обслуживанием малого бизнеса.

    Судя по всему, об элитном авто Марьям мечтала давно. Так, в прошлом года она даже сфотографировалась на фоне Ferrari в музее в ОАЭ, подписав снимок в Instagram: «Подарите мне».

    Следователи не исключают, что девушки в дальнейшем планировали похитить до 4 млрд рублей. Сейчас устанавливается, были ли у сестер сообщники.

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