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  • 23.03, 12:04

    Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне и призвал объединяться

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    Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне и призвал объединяться

    Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне и призвал объединяться

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мей в связи с терактом в Лондоне и подчеркнул необходимость реального объединения усилий для борьбы с терроризмом.

    Обращение российского президента опубликовано на сайте Кремля.

    Владимир Путин, президент РФ: «Силы террора действуют все более коварно и цинично. Очевидно, что для противостояния террористической угрозе требуется реальное объединение усилий всех членов мирового сообщества».

    Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Теракт в Лондоне произошел в 14:40 по местному времени (17:40 мск) 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. По последним данным, погибли три человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован тремя выстрелами.

    Предположительно, теракт совершил родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал тюремный срок за пособничество террористам. Известно, что сегодня полицейские задержали несколько человек в Лондоне, которых подозревают в причастности к нападению.

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