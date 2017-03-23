Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне и призвал объединяться

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования
премьер-министру Великобритании Терезе Мей в связи с терактом в Лондоне и подчеркнул необходимость реального объединения усилий для борьбы с терроризмом.
Обращение российского президента опубликовано на сайте Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Силы террора действуют все более коварно и цинично. Очевидно, что для противостояния террористической угрозе требуется реальное объединение усилий всех членов мирового сообщества».
Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
погибли три человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован тремя выстрелами.
Предположительно, теракт совершил родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал тюремный срок за пособничество террористам. Известно, что сегодня полицейские задержали несколько человек в Лондоне, которых подозревают в причастности к нападению.
Владимир Путин, президент РФ: «Силы террора действуют все более коварно и цинично. Очевидно, что для противостояния террористической угрозе требуется реальное объединение усилий всех членов мирового сообщества».
Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
погибли три человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован тремя выстрелами.
Предположительно, теракт совершил родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал тюремный срок за пособничество террористам. Известно, что сегодня полицейские задержали несколько человек в Лондоне, которых подозревают в причастности к нападению.
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