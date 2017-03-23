В Петербурге подожгли предвыборный штаб Навального

Команда Алексея Навального обратится в правоохранительные органы с заявлением: неизвестные подожгли дверь помещения в Петербурге, где политик собирался обустроить штаб.
О поджоге двери предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге сразу сообщили спасателям, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, поэтому имущество штаба не пострадало, сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава штаба Леонид Волков.
Леонид Волков, глава предвыборного штаба Алексея Навального: «Приехали пожарные, все потушили. Им пришлось выломать дверь, они там немножко пеной залили. Спасибо им большое, потому что все обошлось, ничего не пострадало, имущество штаба не пострадало».
Волков также сообщил, что имущество штаба было застраховано, а об инциденте в ближайшее время сообщат полиции. В команде Навального опасаются, что произошедшее может затруднить аренду помещений в других регионах.
Напомним, что на днях на открытии предвыборного штаба в Барнауле неизвестный плеснул Алексею Навальному в лицо зеленкой. В на митинге в Новосибирске и Уфе забросали сырыми яйцами.
Леонид Волков, глава предвыборного штаба Алексея Навального: «Приехали пожарные, все потушили. Им пришлось выломать дверь, они там немножко пеной залили. Спасибо им большое, потому что все обошлось, ничего не пострадало, имущество штаба не пострадало».
Волков также сообщил, что имущество штаба было застраховано, а об инциденте в ближайшее время сообщат полиции. В команде Навального опасаются, что произошедшее может затруднить аренду помещений в других регионах.
Напомним, что на днях на открытии предвыборного штаба в Барнауле неизвестный плеснул Алексею Навальному в лицо зеленкой. В на митинге в Новосибирске и Уфе забросали сырыми яйцами.
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