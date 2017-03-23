Вадим Галыгин подсказал участнице конкурса «Ты супер!» путь к победе

Зрители НТВ уже 25 марта познакомятся с новыми участниками международного вокального шоу «Ты супер!».
Приехавшая из Белоруссии 16-летняя конкурсантка Анастасия Кравченя очень нервничала перед выступлением, потому что больше года не пела. Вынужденный перерыв случился после того, как у Насти не стало бабушки — единственного родного для нее человека. Девушку приехал поддержать соотечественник Вадим Галыгин. Шоумен подарил Насте букет цветов и похвалил за то, что она пела на белорусском языке.
Вадим Галыгин, шоумен: «Прекрасно, что ты пела на белорусском языке. Это такой же певучий, глубокий и древний язык, как санскрит».
Зная, что немногие в зале понимают по-белорусски, Галыгин на родном языке обратился к девушке с искренними пожеланиями, которые предназначены только ей, а также подсказал, как выиграть музыкальный конкурс.
Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 25 марта, в 20:00. Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшихся без попечения родителей, из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Ты супер!» и YouTube. Быть в курсе новостей проекта и голосовать за понравившихся участников можно при помощи приложения для Android и iOS. Маленькие зрители шоу сами могут почувствовать себя артистами и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
Вадим Галыгин, шоумен: «Прекрасно, что ты пела на белорусском языке. Это такой же певучий, глубокий и древний язык, как санскрит».
Зная, что немногие в зале понимают по-белорусски, Галыгин на родном языке обратился к девушке с искренними пожеланиями, которые предназначены только ей, а также подсказал, как выиграть музыкальный конкурс.
Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 25 марта, в 20:00. Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшихся без попечения родителей, из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Ты супер!» и YouTube. Быть в курсе новостей проекта и голосовать за понравившихся участников можно при помощи приложения для Android и iOS. Маленькие зрители шоу сами могут почувствовать себя артистами и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
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