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  • 23.03, 10:33

    В Бирмингеме задержали подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

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    В Бирмингеме задержали подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

    В Бирмингеме задержали подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

    Британские полицейские задержали несколько человек в городе Бирмингеме. Задержанные подозреваются в причасности к теракту в Лондоне.

    Как сообщает телеканал Sky News, задержания прошли минувшей ночью. Правоохранители выяснили, что именно в в Бирмингеме был взят в прокат автомобиль, который был использован при совершении теракта в британской столице.

    По предварительным данным, полицейские арестовали трех человек. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

    Напомним, в среду днем преступник за рулем внедорожника сначала давил прохожих на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду парламента и набросился с ножом на полицейского, страж порядка погиб. По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека, пострадали около 40. До этого сообщалось, что ранения получили 20 человек. Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее как теракт.

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