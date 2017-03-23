В Бирмингеме задержали подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

Британские полицейские задержали несколько человек в городе Бирмингеме. Задержанные подозреваются в причасности к теракту в Лондоне.
Как сообщает телеканал Sky News, задержания прошли минувшей ночью. Правоохранители выяснили, что именно в в Бирмингеме был взят в прокат автомобиль, который был использован при совершении теракта в британской столице.
По предварительным данным, полицейские арестовали трех человек. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
давил прохожих на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду парламента и набросился с ножом на полицейского, страж порядка погиб. По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека, пострадали около 40. До этого сообщалось, что ранения получили 20 человек. Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее как теракт.
По предварительным данным, полицейские арестовали трех человек. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
давил прохожих на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду парламента и набросился с ножом на полицейского, страж порядка погиб. По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека, пострадали около 40. До этого сообщалось, что ранения получили 20 человек. Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее как теракт.
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