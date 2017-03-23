Суд огласит решение по делу о гибели камчатских школьников в колодце с кипятком

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Петропавловска-Камчатского сегодня готовится поставить точку в громком деле о гибели трех школьников, провалившихся в колодец с кипятком. Трагедия произошла в январе прошлого года. Перед судом предстали 5 сотрудников коммунальных служб, их обвиняют в халатности.
Участь обвиняемых решает городской суд Петропавловска-Камчатского. На скамье подсудимых 5 человек. Все они — сотрудники предприятия, обслуживающего местную ТЭЦ и систему отопления. Именно их действия, по мнению гособвинения, привели к тому, что в один день сразу три камчатские семьи потеряли своих восьмилетних детей. Школьники погибли, провалившись в камеру теплотрассы, затопленную кипятком.
Все пятеро обвиняемых прибыли на финальное заседание самостоятельно, до суда они находились под подпиской о невыезде. Свою вину признали только двое, остальные считают выдвинутые против них обвинения безосновательными. В чем их суть, нам напомнили в региональном следственном управлении.
Елена Матафонова, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю: «Все они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По уголовному делу допрошены более 200 свидетелей, проведены более 10 экспертиз, в том числе за пределами Камчатского края».
Трагедия, получившая всероссийский резонанс, произошла в январе прошлого года. По дороге из школы домой три друга-второклассника забрались на отопительные трубы и наступили на кусок ДСП, который прикрывал переполненный кипятком технический колодец. Под весом мальчиков доска проломилась, в итоге все они рухнули прямо в горячую воду. Тела погибших нашли только поздней ночью.
Сотрудники регионального следственного управления провели тщательное расследование. Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, с помощью технико-правовой экспертизы установили весь круг людей, причастных к гибели детей.
Оказалось, что незадолго до происшествия на этом участке лопнула труба. На место коммунальной аварии выехала бригада энергетиков. Рабочие выполнили нехитрый ремонт — установили самодельный хомут из материалов низкого качества, а вместо разрушенной бетонной крышки, блокировавшей доступ в камеру, положили сверху деревянную доску.
Аварийный участок, вопреки всем элементарным правилам безопасности, мастера не огородили и не установили поблизости предупреждающих знаков. Выполненные наспех работы не проконтролировал ни начальник участка тепловых сетей, ни руководитель всего филиала. Ненадежная защита спустя несколько дней не выдержала давления воды, кипяток затопил колодец, от паров разбухла хрупкая доска, на которую в итоге и наступили дети.
Родственники погибших школьников до сих пор не смирились с потерей. В суде многие из них не сдерживали слез и требовали максимального наказания для обвиняемых. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.
Все пятеро обвиняемых прибыли на финальное заседание самостоятельно, до суда они находились под подпиской о невыезде. Свою вину признали только двое, остальные считают выдвинутые против них обвинения безосновательными. В чем их суть, нам напомнили в региональном следственном управлении.
Елена Матафонова, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю: «Все они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По уголовному делу допрошены более 200 свидетелей, проведены более 10 экспертиз, в том числе за пределами Камчатского края».
Трагедия, получившая всероссийский резонанс, произошла в январе прошлого года. По дороге из школы домой три друга-второклассника забрались на отопительные трубы и наступили на кусок ДСП, который прикрывал переполненный кипятком технический колодец. Под весом мальчиков доска проломилась, в итоге все они рухнули прямо в горячую воду. Тела погибших нашли только поздней ночью.
Сотрудники регионального следственного управления провели тщательное расследование. Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, с помощью технико-правовой экспертизы установили весь круг людей, причастных к гибели детей.
Оказалось, что незадолго до происшествия на этом участке лопнула труба. На место коммунальной аварии выехала бригада энергетиков. Рабочие выполнили нехитрый ремонт — установили самодельный хомут из материалов низкого качества, а вместо разрушенной бетонной крышки, блокировавшей доступ в камеру, положили сверху деревянную доску.
Аварийный участок, вопреки всем элементарным правилам безопасности, мастера не огородили и не установили поблизости предупреждающих знаков. Выполненные наспех работы не проконтролировал ни начальник участка тепловых сетей, ни руководитель всего филиала. Ненадежная защита спустя несколько дней не выдержала давления воды, кипяток затопил колодец, от паров разбухла хрупкая доска, на которую в итоге и наступили дети.
Родственники погибших школьников до сих пор не смирились с потерей. В суде многие из них не сдерживали слез и требовали максимального наказания для обвиняемых. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.
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