«Женщинам отрезали головы»: сирийские беженцы рассказали о зверствах боевиков

Сегодня в Женеве стартует пятый раунд межсирийских переговоров. Участники попытаются приступить к политическому урегулированию кризиса. Пока идут консультации, Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь населению САР. Только за минувшие сутки жителям провинций Алеппо и Дамаск российские военные передали почти 8 тонн продуктов и предметов первой необходимости.
Люди спят в палатке, сделанной из полиэтилена, рядом — бочка с водой. Такой нехитрый быт в лагере беженцев. На этих полях с прекрасной почвой можно было бы сеять, но все пространство на десятки километров заняты самодельными кибитками и крошечными загончиками, в которых, сбившись в кучу, сидят овцы да бараны. Сотни чумазых детей всех возрастов ползают по полю и с интересом наблюдают и за военными полицейскими, и за журналистами.
Едва сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон начинают выдавать лепешки и продуктовые наборы, в которых рис, подсолнечное масло и говяжья тушенка, то тут же, как это заведено у бедуинов, выстраиваются две очереди — мужская и женская. Люди благодарят за помощь и тут же делятся воспоминаниями о том, как еще месяц назад жили под властью боевиков ИГИЛ.
Марьям Хасан, местная жительница: «Мы старались вообще не выходить из дома. Ведь нам было запрещено буквально все. Нам говорили, что женщина должна носить только черную одежду, и у нее из-под накидки не должно было быть видно даже глаз. Провинившихся сразу отправляли в тюрьмы. Там боевики глумились над женщинами. Насиловали или отрезали им головы».
Казалось бы, люди, оставшиеся без крыши над головой, должны быть в отчаянии. Но нет, они прямо посреди поля ждут, когда сирийская армия отодвинет линию фронта подальше от их поселков, чтобы вернуться на свои руины и заново отстроить жилища. Сирийцы счастливы, что кошмар жизни под боевиками завершен.
Анас аль-Джасема, местный житель: «Я в течение 25 дней вместе со всей семьей выжидал удачное время для побега. Ведь тех, кого боевики ловили, тут же казнили. Из-за любой мелочи они могли обвинить тебя в том, что ты неверующий. Или вот моего соседа казнили из-за того, что он якобы занимался черной магией. Отрезали ему голову».
Некоторые сирийцы во всех своих бедах винит не боевиков, а авиацию западной коалиции. Из-за хаотичных ударов по жилым кварталам его семья переехала в поля.
Мухаммад Мустафа, местный житель: «Когда шли боевые действия, самолеты международной коалиции во главе с США разбомбили мой дом и дома моих родственников. Сейчас мои дети остались без крыши над головой, мы живем в палатках. Что нам сейчас делать? Кто нам компенсирует восстановление домов? Кто?»
Получив лепешки, многие дети едят тут же, усевшись на землю. Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, таких лагерей беженцев здесь под одному на каждый километр.
Едва сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон начинают выдавать лепешки и продуктовые наборы, в которых рис, подсолнечное масло и говяжья тушенка, то тут же, как это заведено у бедуинов, выстраиваются две очереди — мужская и женская. Люди благодарят за помощь и тут же делятся воспоминаниями о том, как еще месяц назад жили под властью боевиков ИГИЛ.
Марьям Хасан, местная жительница: «Мы старались вообще не выходить из дома. Ведь нам было запрещено буквально все. Нам говорили, что женщина должна носить только черную одежду, и у нее из-под накидки не должно было быть видно даже глаз. Провинившихся сразу отправляли в тюрьмы. Там боевики глумились над женщинами. Насиловали или отрезали им головы».
Казалось бы, люди, оставшиеся без крыши над головой, должны быть в отчаянии. Но нет, они прямо посреди поля ждут, когда сирийская армия отодвинет линию фронта подальше от их поселков, чтобы вернуться на свои руины и заново отстроить жилища. Сирийцы счастливы, что кошмар жизни под боевиками завершен.
Анас аль-Джасема, местный житель: «Я в течение 25 дней вместе со всей семьей выжидал удачное время для побега. Ведь тех, кого боевики ловили, тут же казнили. Из-за любой мелочи они могли обвинить тебя в том, что ты неверующий. Или вот моего соседа казнили из-за того, что он якобы занимался черной магией. Отрезали ему голову».
Некоторые сирийцы во всех своих бедах винит не боевиков, а авиацию западной коалиции. Из-за хаотичных ударов по жилым кварталам его семья переехала в поля.
Мухаммад Мустафа, местный житель: «Когда шли боевые действия, самолеты международной коалиции во главе с США разбомбили мой дом и дома моих родственников. Сейчас мои дети остались без крыши над головой, мы живем в палатках. Что нам сейчас делать? Кто нам компенсирует восстановление домов? Кто?»
Получив лепешки, многие дети едят тут же, усевшись на землю. Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, таких лагерей беженцев здесь под одному на каждый километр.
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