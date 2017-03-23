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  • 23.03, 10:33

    Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в воды Филиппин

    2 комментария

    Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в воды Филиппин

    Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в воды Филиппин

    Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что корабли ВМФ России могут свободно заходить в территориальные воды островного государства.

    Такое заявление филиппинский лидер сделал во время брифинга в Маниле, передает агентство Вloomberg.

    Дутерте добавил, что российские суда могут свободно швартоваться у берегов Филиппин, заранее уведомив об этом власти страны. По данным агентства, аналогичные условия действуют на Филиппинах в отношении кораблей ВМС Китая.

    Реанее, в январе президент Филиппин Родриго Дутерте посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который заходил в порт Манилы. Тогда Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны.

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