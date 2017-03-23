К похищению российских репортеров на Украине причастен замкомандира «Правого сектора»

Следственный комитет России установил гражданина Украины, причастного к похищению в 2014 году на
юго-востоке Украины двоих сотрудников телеканала «Звезда». Об этом сообщила и. о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, и. о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России: «В ходе совместной работы следователей СК России и оперативных служб установлена причастность заместителя командира добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“ (организация запрещена в России), гражданина Украины Валентина Манько к похищению российских журналистов. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Похищение человека“ и „Воспрепятствование журналистской деятельности“».
История с похищением российских репортеров произошла в июне 2014 года. Тогда двое сотрудников телеканала «Звезда» по заданию редакции на такси направлялись из Донецка в Днепропетровск и были остановлены на одном из блокпостов.
Светлана Петренко: «По указанию Манько члены „Правого сектора“, угрожая оружием, совершили похищение двух россиян, доставив их в Днепропетровск. В течение суток потерпевшие незаконно удерживались участниками „Правого сектора“».
По словам Петренко, Манько применял к журналистам физическую силу и требовал отказаться от распространяемой ими информации, которая касалась происходивших летом 2014 года событий в Донбассе.
История с похищением российских репортеров произошла в июне 2014 года. Тогда двое сотрудников телеканала «Звезда» по заданию редакции на такси направлялись из Донецка в Днепропетровск и были остановлены на одном из блокпостов.
Светлана Петренко: «По указанию Манько члены „Правого сектора“, угрожая оружием, совершили похищение двух россиян, доставив их в Днепропетровск. В течение суток потерпевшие незаконно удерживались участниками „Правого сектора“».
По словам Петренко, Манько применял к журналистам физическую силу и требовал отказаться от распространяемой ими информации, которая касалась происходивших летом 2014 года событий в Донбассе.
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