#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 10:33

    К похищению российских репортеров на Украине причастен замкомандира «Правого сектора»

    комментировать
    К похищению российских репортеров на Украине причастен замкомандира «Правого сектора»

    К похищению российских репортеров на Украине причастен замкомандира «Правого сектора»

    К похищению российских репортеров на Украине причастен замкомандира «Правого сектора»
  • Фото: СК РФ

    • Следственный комитет России установил гражданина Украины, причастного к похищению в 2014 году на юго-востоке Украины двоих сотрудников телеканала «Звезда». Об этом сообщила и. о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

    Светлана Петренко, и. о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России: «В ходе совместной работы следователей СК России и оперативных служб установлена причастность заместителя командира добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“ (организация запрещена в России), гражданина Украины Валентина Манько к похищению российских журналистов. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Похищение человека“ и „Воспрепятствование журналистской деятельности“».

    История с похищением российских репортеров произошла в июне 2014 года. Тогда двое сотрудников телеканала «Звезда» по заданию редакции на такси направлялись из Донецка в Днепропетровск и были остановлены на одном из блокпостов.

    Светлана Петренко: «По указанию Манько члены „Правого сектора“, угрожая оружием, совершили похищение двух россиян, доставив их в Днепропетровск. В течение суток потерпевшие незаконно удерживались участниками „Правого сектора“».

    По словам Петренко, Манько применял к журналистам физическую силу и требовал отказаться от распространяемой ими информации, которая касалась происходивших летом 2014 года событий в Донбассе.

    Новости по теме

    Война против журналистов на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru