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  • 23.03, 10:33

    Нефтяные цены после падения устремились вверх

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    Нефтяные цены после падения устремились вверх

    Нефтяные цены после падения устремились вверх

    Черное золото эталонных марок дорожает. Трейдеры оценивают данные Минэнерго США, которые говорят о росте запасов нефти в Америке и сокращении объемов бензина и дистиллятов.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднялась до 51 доллара 2 центов за баррель (+0,75%). Накануне эти контракты подешевели до 50 долларов 64 центов за баррель (-0,63%).

    На электронных торгах в Нью-Йорке майские фьючерсы на нефть WTI подорожали до 48 долларов 41 цента за баррель (+0,77%). Вчера к закрытию сессии они упали в цене до 48 долларов 4 центов за баррель (-0,41%).

    В отечете американского Минэнерго говорится, что запасы черного золота в стране на прошлой неделе выросли на 4,954 миллиона баррелей и достигли рекордных 533,11 миллиона баррелей. При этом запасы бензина упали за неделю на 2,8 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1,9 миллиона баррелей.

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