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  • 23.03, 09:02
    Под Иркутском маршрутка устроила смертельное ДТП с тремя автомобилями. ДТП, Иркутская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Под Иркутском маршрутка устроила смертельное ДТП с тремя автомобилями

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    Под Иркутском маршрутка устроила смертельное ДТП с тремя автомобилями

    Под Иркутском маршрутка устроила смертельное ДТП с тремя автомобилями

    Под Иркутском маршрутка устроила смертельное ДТП с тремя автомобилями
    • Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

      • Инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах автокатастрофы, которую в Иркутской области устроил водитель маршрутки.

      Как сообщается на сайте регионального управления МВД, утром в поселке Хомутово Иркутского района микроавтобус Istana с людьми, ехавший из Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутск, столкнулся с тремя машинами.

      Трагедия произошла на перекрестке. Маршрутка совершила боковое столкновение с автомобилями Toyota Probox и Volkswagen Polo, после чего ее выбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в стоящий на перекрестке небольшой грузовик Toyota Town Ace.

      Одна из пассажирок микроавтобуса скончалась на месте, еще четверо получили травмы различной тяжести. По предварительной информации, водитель Istana выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Сотрудники полиции регулируют движение на месте ДТП и опрашивают свидетелей и очевидцев. Обстоятельства случившегося выясняются.

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