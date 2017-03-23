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  • 23.03, 09:02
    На Урале попытка пьяного водителя уйти от патрульных закончилась катастрофой. ДТП, Свердловская область, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Урале попытка пьяного водителя уйти от патрульных закончилась катастрофой

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    На Урале попытка пьяного водителя уйти от патрульных закончилась катастрофой

    На Урале попытка пьяного водителя уйти от патрульных закончилась катастрофой

    На Урале попытка пьяного водителя уйти от патрульных закончилась катастрофой
    • Фото: Типичный Сухой Лог/ vk.com

      • Три человека стали жертвами автокатастрофы в Свердловской области. ДТП устроил пьяный водитель, пытавшийся скрыться от инспекторов.

      Трагедия произошла в Сухом Логе. На улице Новой наряд ГИБДД заметил странно движущийся Ford Focus, решил его остановить и проверить водителя на алкоголь, но иномарка внезапно увеличила скорость, доехала до Кунарской улицы, выскочила на встречную полосу и врезалась в автомобиль ВАЗ-21103. «Лада» отлетела и ударила патрульную машину.

      Как сообщается на сайте регионального управления МВД, погибли водитель «Лады», а также ехавшие с ним молодой человек и женщина. Пассажирка Ford Focus с травмами доставлена в городскую больницу, хозяин иномарки получил перелом голени, но ему госпитализация не потребовалась. Сотрудники ДПС не пострадали. Экспертиза показала, что в момент катастрофы владелец американской машины находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
      На Урале попытка пьяного водителя уйти от патрульных закончилась катастрофой. ДТП, Свердловская область, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: Типичный Сухой Лог/ vk.com

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