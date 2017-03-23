СМИ узнали о возможной причастности Пхеньяна к краже денег из ЦБ Бангладеш

Американские власти подозревают КНДР в организации хакерской атаки, в результате которой из Центробанка Бангладеш исчез 81 миллион долларов.
Как передает электронная версия газеты The Wall Street Journal, федеральные прокуроры США собираются предъявить обвинения выходцу из КНР, который выступал в роли посредника и помог Пхеньяну осуществить кибератаку. По информации издания, маловероятно, но полностью не исключено, что официальное обвинение может быть предъявлено кому-то из официальных лиц Северной Кореи.
Частные компании, работающие в сфере кибербезопасности, связали хакерский взлом ЦБ Бангладеш с кибератакой на кинокомпанию Sony Pictures в ноябре 2014 года. В американском Минюсте сочли эти сведения достоверными и в последнем таком преступлении обвинили Пхеньян. По мнению замглавы АНБ Ричарда Леджетта, имеющиеся у следователей данные могут указывать на то, что банки грабит Северная Корея.
Ричард Леджетт, заместитель руководителя Агентства национальной безопасности США: «Если такая связь действительно есть, это значит, что КНДР грабит банки. Это серьезное дело».
В обстоятельствах хакерской атаки и исчезновения из Центробанка Бангладеш 81 миллиона долларов ФБР разбирается с марта прошлого года. Предполагается, что злоумышленники через Федеральный резервный банк Нью-Йорка переводили похищенные деньги на счета на Филиппинах и Шри-Ланке, поэтому дело попало под юрисдикцию американских властей.
Следователи считают, что киберпреступники взломали систему бангладешского ЦБ, получили доступ к необходимым данным и вывели 81 миллион долларов как минимум четырьмя траншами. Была предпринята и пятая попытка, но сотрудники ФРБ Нью-Йорка заподозрили неладное и пресекли ее. Хакерская атака, произошедшая в феврале прошлого года, стала самой крупной кражей при помощи компьютерного взлома в истории Бангладеш. После этой истории глава ЦБ южноазиатской страны ушел в отставку.
Частные компании, работающие в сфере кибербезопасности, связали хакерский взлом ЦБ Бангладеш с кибератакой на кинокомпанию Sony Pictures в ноябре 2014 года. В американском Минюсте сочли эти сведения достоверными и в последнем таком преступлении обвинили Пхеньян. По мнению замглавы АНБ Ричарда Леджетта, имеющиеся у следователей данные могут указывать на то, что банки грабит Северная Корея.
Ричард Леджетт, заместитель руководителя Агентства национальной безопасности США: «Если такая связь действительно есть, это значит, что КНДР грабит банки. Это серьезное дело».
В обстоятельствах хакерской атаки и исчезновения из Центробанка Бангладеш 81 миллиона долларов ФБР разбирается с марта прошлого года. Предполагается, что злоумышленники через Федеральный резервный банк Нью-Йорка переводили похищенные деньги на счета на Филиппинах и Шри-Ланке, поэтому дело попало под юрисдикцию американских властей.
Следователи считают, что киберпреступники взломали систему бангладешского ЦБ, получили доступ к необходимым данным и вывели 81 миллион долларов как минимум четырьмя траншами. Была предпринята и пятая попытка, но сотрудники ФРБ Нью-Йорка заподозрили неладное и пресекли ее. Хакерская атака, произошедшая в феврале прошлого года, стала самой крупной кражей при помощи компьютерного взлома в истории Бангладеш. После этой истории глава ЦБ южноазиатской страны ушел в отставку.
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