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  • 23.03, 07:31
    На Урале спасатели сняли 148 рыбаков с дрейфующей льдины. Свердловская область, лед, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Урале спасатели сняли 148 рыбаков с дрейфующей льдины

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    На Урале спасатели сняли 148 рыбаков с дрейфующей льдины

    На Урале спасатели сняли 148 рыбаков с дрейфующей льдины

    На Урале спасатели сняли 148 рыбаков с дрейфующей льдины

      Бригады МЧС в Свердловской области эвакуировали почти полторы сотни рыбаков, которые на отколовшейся льдине дрейфовали по просторам Белоярского водохранилища.

      Спасатели задействовали катер и два судна на воздушной подушке. Всех людей доставили на берег. Помощь медиков никому из них не понадобилась.

      Рыбаков сняли с льдины размером два километра на один. Сначала сообщалось, что в опасности оказались около 100 человек, но позже выяснилось, что их 148.

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