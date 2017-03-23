На Урале спасатели сняли 148 рыбаков с дрейфующей льдины

Бригады МЧС в Свердловской области эвакуировали почти полторы сотни рыбаков, которые на отколовшейся льдине дрейфовали по просторам Белоярского водохранилища.

Спасатели задействовали катер и два судна на воздушной подушке. Всех людей доставили на берег. Помощь медиков никому из них не понадобилась.



Рыбаков сняли с льдины размером два километра на один. Сначала сообщалось, что в опасности оказались около 100 человек, но позже выяснилось, что их 148.

