Телеканал CNN утверждает, что у Федерального бюро расследований есть информация, которая показывает, что лица в окружении Дональда Трампа «могли сотрудничать с представителями России».
Американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники утверждает, что сотрудники штаба Трампа якобы «координировали свои действия с Россией». Речь идет о публикации информации, очерняющей другого кандидата на пост президента США — Хиллари Клинтон.
Из текста сообщения CNN: «ФБР располагает разведывательной информацией на этот счет, документами, записями телефонных разговоров и сообщениями о частных встречах. Информация вызывает подозрения следователей контрразведки ФБР, что могла происходить координация, хотя официальные лица предупреждают, что информация не полностью убедительна и что расследование продолжается».
уже устали это комментировать».
Из текста сообщения CNN: «ФБР располагает разведывательной информацией на этот счет, документами, записями телефонных разговоров и сообщениями о частных встречах. Информация вызывает подозрения следователей контрразведки ФБР, что могла происходить координация, хотя официальные лица предупреждают, что информация не полностью убедительна и что расследование продолжается».
уже устали это комментировать».
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