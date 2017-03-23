#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 06:00

    СМИ: ФБР «вычислило» связь команды Трампа с Россией

    комментировать

    СМИ: ФБР «вычислило» связь команды Трампа с Россией

    СМИ: ФБР «вычислило» связь команды Трампа с Россией

    Телеканал CNN утверждает, что у Федерального бюро расследований есть информация, которая показывает, что лица в окружении Дональда Трампа «могли сотрудничать с представителями России».

    Американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники утверждает, что сотрудники штаба Трампа якобы «координировали свои действия с Россией». Речь идет о публикации информации, очерняющей другого кандидата на пост президента США — Хиллари Клинтон.

    Из текста сообщения CNN: «ФБР располагает разведывательной информацией на этот счет, документами, записями телефонных разговоров и сообщениями о частных встречах. Информация вызывает подозрения следователей контрразведки ФБР, что могла происходить координация, хотя официальные лица предупреждают, что информация не полностью убедительна и что расследование продолжается».

    При этом, как обычно, CNN не приводит никаких иных доказательств своим словам, за исключением отсылок к «неназванным источникам».

    Напомним, Россия уже неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Ни единого доказательства подобных заявлений американская сторона так и не предоставила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что в США не первый раз пытаются найти доказательства вмешательства России в американские выборы, да все никак не могут этого сделать. Так, что в Кремле «уже устали это комментировать».

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru