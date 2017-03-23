В Донбасс отправилась 63-я колонна грузовиков МЧС с гуманитарной помощью

Россия направила
63-й гуманитарный конвой с продуктами для жителей Донбасса.
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн гуманитарной помощи».
В МЧС сообщили, что большую часть груза составляют детские продуктовые наборы: молочные смеси, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши и соки, цитирует ТАСС.
Как и в прошлые разы, колонна белых грузовиков перед пересечением российско-украинской границы разделится на две. После прохождения досмотра российскими и украинскими пограничниками одна из колонн направится в Донецк, а другая в Луганск.
стала уже 63-й по счету.
В МЧС сообщили, что большую часть груза составляют детские продуктовые наборы: молочные смеси, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши и соки, цитирует ТАСС.
Как и в прошлые разы, колонна белых грузовиков перед пересечением российско-украинской границы разделится на две. После прохождения досмотра российскими и украинскими пограничниками одна из колонн направится в Донецк, а другая в Луганск.
стала уже 63-й по счету.
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