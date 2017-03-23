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  • 23.03, 06:00

    В Донбасс отправилась 63-я колонна грузовиков МЧС с гуманитарной помощью

    2 комментария

    В Донбасс отправилась 63-я колонна грузовиков МЧС с гуманитарной помощью

    В Донбасс отправилась <nobr>63-я</nobr> колонна грузовиков МЧС с гуманитарной помощью

    Россия направила 63-й гуманитарный конвой с продуктами для жителей Донбасса.

    Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн гуманитарной помощи».

    В МЧС сообщили, что большую часть груза составляют детские продуктовые наборы: молочные смеси, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши и соки, цитирует ТАСС.

    Как и в прошлые разы, колонна белых грузовиков перед пересечением российско-украинской границы разделится на две. После прохождения досмотра российскими и украинскими пограничниками одна из колонн направится в Донецк, а другая в Луганск.

    С августа 2014 года автоколонны МЧС РФ доставили 67 тысяч тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. Это лекарства, продукты, стройматериалы и учебники, предметы первой необходимости. Нынешняя колонна стала уже 63-й по счету.

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