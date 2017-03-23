Генсек НАТО уверен в важности контактов с Россией

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне подчеркнул необходимость диалога с Россией.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «На фоне высокой напряженности еще более важным становится то, что мы говорим друг с другом, имеем открытые каналы для контактов между военными и политиками».
Об этом Столтенбенг заявил в Вашингтоне, пишет ТАСС. Генсек НАТО также напомнил, что глава военного комитета НАТО Петр Павел 3 марта провел телефонные переговоры с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Тогда в ходе беседы стороны обсудили перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей НАТО в международных мероприятиях, проводимых Минобороны РФ.
Об этом Столтенбенг заявил в Вашингтоне, пишет ТАСС. Генсек НАТО также напомнил, что глава военного комитета НАТО Петр Павел 3 марта провел телефонные переговоры с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Тогда в ходе беседы стороны обсудили перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей НАТО в международных мероприятиях, проводимых Минобороны РФ.
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