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  • 23.03, 06:00

    Генсек НАТО уверен в важности контактов с Россией

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    Генсек НАТО уверен в важности контактов с Россией

    Генсек НАТО уверен в важности контактов с Россией

    Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне подчеркнул необходимость диалога с Россией.

    Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «На фоне высокой напряженности еще более важным становится то, что мы говорим друг с другом, имеем открытые каналы для контактов между военными и политиками».

    Об этом Столтенбенг заявил в Вашингтоне, пишет ТАСС. Генсек НАТО также напомнил, что глава военного комитета НАТО Петр Павел 3 марта провел телефонные переговоры с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    Тогда в ходе беседы стороны обсудили перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей НАТО в международных мероприятиях, проводимых Минобороны РФ.

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