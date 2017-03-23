Мужчина изрезал ножом полицейского и себя в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в центре Москвы мужчины с ножом.
Как сообщается на сайте столичного главка СК РФ возбуждено уголовное дело о нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.
Нападение произошло в среду вечером на Ленинском проспекте.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «По предварительной информации, около 19:00 в районе дома номер 39 для проверки документов на Ленинском проспекте были остановлены четверо граждан. Один из них повел себя неадекватно, достал нож, ударил им сотрудника полиции, после чего нанес ранение самому себе».
Преступника доставили в больницу, а его знакомые задержаны для дачи показаний. Пострадавшему полицейскому медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Ведется расследование.
Нападение произошло в среду вечером на Ленинском проспекте.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «По предварительной информации, около 19:00 в районе дома номер 39 для проверки документов на Ленинском проспекте были остановлены четверо граждан. Один из них повел себя неадекватно, достал нож, ударил им сотрудника полиции, после чего нанес ранение самому себе».
Преступника доставили в больницу, а его знакомые задержаны для дачи показаний. Пострадавшему полицейскому медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Ведется расследование.
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