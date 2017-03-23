Ткачёв: давление для доступа турецкой сельхозпродукции на российский рынок неприемлемо

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявил, что его ведомство считает недопустимыми попытки давления со стороны Турции. По словам Ткачёва, Россия легко найдет другие рынки сбыта своей продукции.
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв выразил разочарование действиями Анкары, нарушающими ранее достигнутые договорённости о взаимных поставках сельскохозяйственной продукции. С 15 марта Турция исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. До этого российские экспортеры ввозили зерно с нулевой пошлиной, но только для переработки и дальнейшего экспорта. Для реализации на внутреннем рынке все равно нужно было платить пошлину.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Поступает противоречивая информация из Анкары, связанная с публичными заявлениями представителей турецких властей об ограничении поставок российской сельхозпродукции в Турцию. Минсельхоз России крайне удивлен и разочарован подобной позицией турецких коллег, поскольку в течение последних 6 месяцев обе стороны заявляли о необходимости нормализации двусторонних торговых отношений».
Министр подчеркнул, что принятие Анкарой подобного решения может привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда наименований российской сельхозпродукции, включая пшеницу, кукурузу, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса, цитирует РИА Новости.
Александр Ткачёв: «Действия Турции ставят под сомнение искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений. Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство».
Напомним, 10 марта правительство ослабило запрет в отношении поставок овощей из Турции. Из списка были исключены репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и брокколи. Тогда Ткачёв объяснил, что речь идет о дефицитных овощах на российском рынке. А остальными Россия должна обеспечивать себя сама.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Поступает противоречивая информация из Анкары, связанная с публичными заявлениями представителей турецких властей об ограничении поставок российской сельхозпродукции в Турцию. Минсельхоз России крайне удивлен и разочарован подобной позицией турецких коллег, поскольку в течение последних 6 месяцев обе стороны заявляли о необходимости нормализации двусторонних торговых отношений».
Министр подчеркнул, что принятие Анкарой подобного решения может привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда наименований российской сельхозпродукции, включая пшеницу, кукурузу, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса, цитирует РИА Новости.
Александр Ткачёв: «Действия Турции ставят под сомнение искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений. Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство».
Напомним, 10 марта правительство ослабило запрет в отношении поставок овощей из Турции. Из списка были исключены репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и брокколи. Тогда Ткачёв объяснил, что речь идет о дефицитных овощах на российском рынке. А остальными Россия должна обеспечивать себя сама.
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