Скотланд-Ярд: число погибших в результате теракта в Лондоне возросло

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Скотланд-Ярде призвали журналистов не торопиться с выводами и дождаться конца расследования обстоятельств теракта в центре Лондона.
Полиция обнародовала уточненные данные о числе погибших и пострадавших в результате теракта в Лондоне. Число погибших возросло до четырех человек, пострадали около 40. В их числе есть те, у кого очень тяжелые ранения. Ранее сообщалось, что погибли трое, а ранения получили около 20 человек.
Представитель Скотланд-Ярда также уточнил информацию о судьбе террориста: он умер от полученных ран.
Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда : «Число раненых составляет сорок человек. Преступник уничтожен. Расследование продолжается, так что на данном этапе раскрывать его личность и говорить о возможных сообщниках неуместно. Мы не будем это комментировать».
Роули также сообщил, что убитого полицейского звали Кит Палмер, он проработал в полиции 15 лет.
нападавшим мог быть Абу Иззадин, ранее осужденный за сбор средств для террористических организаций. Официальных подтверждений или опровержений этой информации нет. Но другие источники утверждают, что Абу Иззадин в настоящее время все еще отбывает тюремный срок.
В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности. В память о жертвах теракта приспущены государственные флаги. Премьер-министр Тереза Мэй провела экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.
Один страж порядка погиб.
Представитель Скотланд-Ярда также уточнил информацию о судьбе террориста: он умер от полученных ран.
Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда : «Число раненых составляет сорок человек. Преступник уничтожен. Расследование продолжается, так что на данном этапе раскрывать его личность и говорить о возможных сообщниках неуместно. Мы не будем это комментировать».
Роули также сообщил, что убитого полицейского звали Кит Палмер, он проработал в полиции 15 лет.
нападавшим мог быть Абу Иззадин, ранее осужденный за сбор средств для террористических организаций. Официальных подтверждений или опровержений этой информации нет. Но другие источники утверждают, что Абу Иззадин в настоящее время все еще отбывает тюремный срок.
В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности. В память о жертвах теракта приспущены государственные флаги. Премьер-министр Тереза Мэй провела экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.
Один страж порядка погиб.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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