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  • 23.03, 02:58

    Скотланд-Ярд: число погибших в результате теракта в Лондоне возросло

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    Скотланд-Ярд: число погибших в результате теракта в Лондоне возросло

    <nobr>Скотланд-Ярд</nobr>: число погибших в результате теракта в Лондоне возросло

    В Скотланд-Ярде призвали журналистов не торопиться с выводами и дождаться конца расследования обстоятельств теракта в центре Лондона.

    Полиция обнародовала уточненные данные о числе погибших и пострадавших в результате теракта в Лондоне. Число погибших возросло до четырех человек, пострадали около 40. В их числе есть те, у кого очень тяжелые ранения. Ранее сообщалось, что погибли трое, а ранения получили около 20 человек.

    Представитель Скотланд-Ярда также уточнил информацию о судьбе террориста: он умер от полученных ран.

    Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда : «Число раненых составляет сорок человек. Преступник уничтожен. Расследование продолжается, так что на данном этапе раскрывать его личность и говорить о возможных сообщниках неуместно. Мы не будем это комментировать».

    Роули также сообщил, что убитого полицейского звали Кит Палмер, он проработал в полиции 15 лет.

    До этого британские журналисты сообщали, что нападавшим мог быть Абу Иззадин, ранее осужденный за сбор средств для террористических организаций. Официальных подтверждений или опровержений этой информации нет. Но другие источники утверждают, что Абу Иззадин в настоящее время все еще отбывает тюремный срок.

    В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности. В память о жертвах теракта приспущены государственные флаги. Премьер-министр Тереза Мэй провела экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.

    Напомним, в среду днем преступник за рулем внедорожника сначала давил прохожих на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду парламента и набросился с ножом на полицейского. Один страж порядка погиб.

    Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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