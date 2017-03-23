Боевики «Джебхат ан-Нусры» устроили кровавую бойню в сирийской деревне

Экстремисты «Джебхат
ан-Нусры» атаковали несколько деревень в северных окрестностях города Хама. Убиты 25 мирных жителей, включая женщин и детей.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию служб безопасности Сирии, террористы запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусры» и других союзных с ними группировок устроили бойню в северных окрестностях города Хама.
В деревне Маджаль экстремисты устроили побоище. Боевиками были убиты по меньшей мере 25 мирных жителей, включая детей и женщин.
В деревне Маджаль экстремисты устроили побоище. Боевиками были убиты по меньшей мере 25 мирных жителей, включая детей и женщин.
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