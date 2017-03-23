Теракт в Лондоне: депутат пытался спасти полицейского с ножевым ранением

Британский чрезвычайный комитет COBRA провел в Лондоне экстренное заседание. Спецслужбы и полиция переведены на особый режим несения службы.
В Скотленд-Ярде открыта горячая линия, по которой родственники пострадавших могут получить всю необходимую информацию. Уже известно, что 3 человека погибли, более 20 получили ранения. Среди пострадавших есть иностранные граждане. Это туристы из Франции и Южной Кореи, они сейчас в больнице. Россиян в момент атаки на мосту не было.
Последнюю информацию о ходе расследования выясняла в Лондоне корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Сначала предполагалось, что террористов было двое: на Вестминстерском мосту и у здания парламента. Но позже выяснилось, что речь идет об одном и том же человеке, успевшим совершить несколько атак. Сначала внедорожник выехал на тротуар на Вестминстерском мосту и задавил нескольких людей. Одна из женщин, пытаясь увернуться от внедорожника, попала под колеса проезжавшего мимо красного автобуса. Другая прыгнула с моста в реку. Несмотря на то, что Вестминстерский мост очень высокий, ее удалось вытащить из воды живой. Сейчас она в больнице.
Еще один мужчина перепрыгнул через ограду моста, но он упал не в воду, а на набережную внизу и разбился.
Террориста остановили через несколько минут, когда он съехал с моста и врезался в ограду парламента. Там он бросил свою машину и бегом попытался прорваться внутрь территории, размахивая двумя ножами. Он нанес смертельное ранение полицейскому, после чего по нападавшему был открыт огонь.
На фотографиях, где террориста грузят в машину скорой помощи видно, что это мужчина лет 40. СМИ сообщают, что уже установили его личность, и что он был ранее арестован за связи с террористическими организациями, но никаких официальных подтверждений их версии нет. Другие источники пишут, что тот, о ком говорят СМИ, все еще отбывает тюремный срок.
Та зона Лондона, где произошел теракт, сейчас оцеплена. Сразу после теракта началась паника, туристы убегали с Вестминстерского моста и парламентской площади. А один из парламентариев — второй замминистра иностранных дел Великобритании Тобиас Элвуд, в прошлом офицер армии, — попытался оказать первую помощь пострадавшему во время лондонского теракта полицейскому.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Последнюю информацию о ходе расследования выясняла в Лондоне корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Сначала предполагалось, что террористов было двое: на Вестминстерском мосту и у здания парламента. Но позже выяснилось, что речь идет об одном и том же человеке, успевшим совершить несколько атак. Сначала внедорожник выехал на тротуар на Вестминстерском мосту и задавил нескольких людей. Одна из женщин, пытаясь увернуться от внедорожника, попала под колеса проезжавшего мимо красного автобуса. Другая прыгнула с моста в реку. Несмотря на то, что Вестминстерский мост очень высокий, ее удалось вытащить из воды живой. Сейчас она в больнице.
Еще один мужчина перепрыгнул через ограду моста, но он упал не в воду, а на набережную внизу и разбился.
Террориста остановили через несколько минут, когда он съехал с моста и врезался в ограду парламента. Там он бросил свою машину и бегом попытался прорваться внутрь территории, размахивая двумя ножами. Он нанес смертельное ранение полицейскому, после чего по нападавшему был открыт огонь.
На фотографиях, где террориста грузят в машину скорой помощи видно, что это мужчина лет 40. СМИ сообщают, что уже установили его личность, и что он был ранее арестован за связи с террористическими организациями, но никаких официальных подтверждений их версии нет. Другие источники пишут, что тот, о ком говорят СМИ, все еще отбывает тюремный срок.
Та зона Лондона, где произошел теракт, сейчас оцеплена. Сразу после теракта началась паника, туристы убегали с Вестминстерского моста и парламентской площади. А один из парламентариев — второй замминистра иностранных дел Великобритании Тобиас Элвуд, в прошлом офицер армии, — попытался оказать первую помощь пострадавшему во время лондонского теракта полицейскому.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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