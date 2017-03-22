Баскетболисты ЦСКА выиграли домашний матч Евролиги у «Дарюшафаки»

В домашнем матче
27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, армейцы гарантировали себе преимущество домашней площадки в ¼ финала плей-офф турнира.
Встреча между баскетболистами ЦСКА и турецким клубом «Дарюшафака», состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 95:85 (24:19, 23: 16, 21:27, 27:23).
Никита Курбанов, форвард ЦСКА: «В целом мы действовали против „Дарюшафаки“ согласно намеченному плану, старались играть от защиты. В нападении тоже хорошо отыграли. Мы весь матч провели без провалов. Мы на протяжении всей встречи контролировали игру, сохраняли удобную разницу в счете, играли агрессивно и результативно».
Теперь у ЦСКА 20 побед и 7 поражений. Уже ясно, что клуб не опустится ниже четвертого места в таблице регулярного чемпионата Евролиги и получит преимущество своей площадки в ¼ финала плей-офф, пишет РИА Новости.
В следующем туре 24 марта армейцы на выезде сыграют с казанским УНИКСом, который сегодня потерпел поражение от стамбульского «Галатасарая» в гостевом матче в Стамбуле. Игра закончилась со счетом 75:67 (21:23, 24: 6, 12:12, 18:26) в пользу турецкого клуба.
Никита Курбанов, форвард ЦСКА: «В целом мы действовали против „Дарюшафаки“ согласно намеченному плану, старались играть от защиты. В нападении тоже хорошо отыграли. Мы весь матч провели без провалов. Мы на протяжении всей встречи контролировали игру, сохраняли удобную разницу в счете, играли агрессивно и результативно».
Теперь у ЦСКА 20 побед и 7 поражений. Уже ясно, что клуб не опустится ниже четвертого места в таблице регулярного чемпионата Евролиги и получит преимущество своей площадки в ¼ финала плей-офф, пишет РИА Новости.
В следующем туре 24 марта армейцы на выезде сыграют с казанским УНИКСом, который сегодня потерпел поражение от стамбульского «Галатасарая» в гостевом матче в Стамбуле. Игра закончилась со счетом 75:67 (21:23, 24: 6, 12:12, 18:26) в пользу турецкого клуба.
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