Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте

В столице Великобритании приспустили флаг над зданием
Скотланд-Ярда в память о погибшем сотруднике полиции и другим жертвам теракта на Вестминстерском мосту.
Премьер-министр Великобритании назвала чудовищным событием нападение у здания парламента в Лондоне на Вестминстерском мосту, в результате которого погибли 3 человека, более 20 получили ранения.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои мысли, а также мысли членов правительства сейчас о тех, кто погиб и пострадал в этом ужасном инциденте, об их семьях».
В ближайшее время Мэй проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, в который входят представители правительства, полиции и спецслужб.
Соболезнования выразили и в полиции Лондона. Британский флаг над зданием Скотланд-Ярда приспустили в память о погибшем сотруднике полиции, а также другим жертвам нападения. Государственные флаги приспустили и над резиденцией премьера на Даунинг-стрит.
В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности.
Преступник был нейтрализован тремя выстрелами, позже он умер. Три человека погибли, включая стража порядка. Пострадали более 20 человек, в том числе трое лицеистов из Франции, трое стражей порядка, пятеро туристов из Южной Кореи, двое граждан Румынии.
Этот теракт в Лондоне произошел через год после взрывов в Брюсселе.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои мысли, а также мысли членов правительства сейчас о тех, кто погиб и пострадал в этом ужасном инциденте, об их семьях».
В ближайшее время Мэй проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, в который входят представители правительства, полиции и спецслужб.
Соболезнования выразили и в полиции Лондона. Британский флаг над зданием Скотланд-Ярда приспустили в память о погибшем сотруднике полиции, а также другим жертвам нападения. Государственные флаги приспустили и над резиденцией премьера на Даунинг-стрит.
В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности.
Преступник был нейтрализован тремя выстрелами, позже он умер. Три человека погибли, включая стража порядка. Пострадали более 20 человек, в том числе трое лицеистов из Франции, трое стражей порядка, пятеро туристов из Южной Кореи, двое граждан Румынии.
Этот теракт в Лондоне произошел через год после взрывов в Брюсселе.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
Комментарии