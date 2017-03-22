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  • 22.03, 23:56

    Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте

    2 комментария

    Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте

    Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте

    В столице Великобритании приспустили флаг над зданием Скотланд-Ярда в память о погибшем сотруднике полиции и другим жертвам теракта на Вестминстерском мосту.

    Премьер-министр Великобритании назвала чудовищным событием нападение у здания парламента в Лондоне на Вестминстерском мосту, в результате которого погибли 3 человека, более 20 получили ранения.

    Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои мысли, а также мысли членов правительства сейчас о тех, кто погиб и пострадал в этом ужасном инциденте, об их семьях».

    В ближайшее время Мэй проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, в который входят представители правительства, полиции и спецслужб.

    Соболезнования выразили и в полиции Лондона. Британский флаг над зданием Скотланд-Ярда приспустили в память о погибшем сотруднике полиции, а также другим жертвам нападения. Государственные флаги приспустили и над резиденцией премьера на Даунинг-стрит.

    В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности.

    Напомним, сегодня злоумышленник на автомобиле сбил прохожих на Вестминстерском мосту, после чего машина врезалась в ограду парламента, а ее водитель набросился с ножом на полицейского. Преступник был нейтрализован тремя выстрелами, позже он умер. Три человека погибли, включая стража порядка. Пострадали более 20 человек, в том числе трое лицеистов из Франции, трое стражей порядка, пятеро туристов из Южной Кореи, двое граждан Румынии.

    Этот теракт в Лондоне произошел через год после взрывов в Брюсселе.

    Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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