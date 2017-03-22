СБУ заявила о задержании девяти «агентов российских спецслужб»

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил о задержании девяти «резидентов российских спецслужб», якобы действовавших на юге и востоке страны.
В СБУ заявили, что провели «многоходовую спецоперацию» по обезвреживанию «резидентурной сети» российских спецслужб.
Глава Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил, что разведчики, работавшие на Россию, занимались подготовкой диверсий и терактов. А также проникли на объекты «критической инфраструктуры» и ВСУ на юге Украины и «посягали на информацию с ограниченным доступом», касающуюся расположения украинских частей.
Украинские спецслужбы задержали девять агентов разведки, среди которых были действующие и бывшие украинские военные, имевшие «широкие связи». Из расследования СБУ следует, что руководителем и координатором сети была женщина-агент — госслужащая из Одессы.
Четверых задержанных арестовали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Незаконное обращение с оружием», передает РИА Новости.
Глава Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил, что разведчики, работавшие на Россию, занимались подготовкой диверсий и терактов. А также проникли на объекты «критической инфраструктуры» и ВСУ на юге Украины и «посягали на информацию с ограниченным доступом», касающуюся расположения украинских частей.
Украинские спецслужбы задержали девять агентов разведки, среди которых были действующие и бывшие украинские военные, имевшие «широкие связи». Из расследования СБУ следует, что руководителем и координатором сети была женщина-агент — госслужащая из Одессы.
Четверых задержанных арестовали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Незаконное обращение с оружием», передает РИА Новости.
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