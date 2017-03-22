Скотленд-Ярд выступил с первым заявлением после атаки в Лондоне

Полиция Лондона выступила с осторожным заявлением по поводу нападения в центре Лондона. В
Скотленд-Ярде назвали районы в городе, где пока не стоит появляться. Угроза теракта сохраняется.
Скотленд-Ярд сообщил, что первая информация о нападении в районе Парламентской площади в Лондоне поступила в полицию в 14:40 по местному времени. Старший координатор объявил произошедшее террористическим инцидентом.
Из сообщения Скотленд-Ярда: «Хотя мы не до конца уверены в мотивах нападения, уже дан старт полноценной контртеррористической операции, командовать которой будет антитеррористический отдел полиции Лондона».
Полицейские пока не выдвигают никаких версий, лишь констатируют факты. «Нам поступил ряд сообщения — о человеке в Темзе, об автомобиле, наехавшем на прохожих, и о человеке, вооруженном ножом», — говорится в сообщении.
Из сообщения Скотленд-Ярда: «Нам известно о некотором количестве пострадавших, среди которых есть офицеры полиции, но на данном этапе мы не можем подтвердить ни их число, ни степень тяжести ранений. Полицейские мероприятия на месте событий продлятся некоторое время, так как для нас важно собрать все возможные улики».
Жителей и гостей города просят временно не посещать Парламентскую площадь, Уайтхолл, Вестминстерский мост, мост Ламбет, Викторию-стрит до пересечения с Виктория-бродвей и Набережную королевы Виктории до станции метро «Эмбанкмент». Это небезопасно, подчеркивают в правоохранительных органах. Также полиция обратилась к свидетелям нападения, в чьем распоряжении есть видеозаписи или фотографии инцидента, улики просят передать в полицию.
Сейчас патрулирование в Лондоне усилено. Жителей просят проявлять бдительность и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 999.
В Скотленд-Ярде рассказали, что имеют ключевого свидетеля — полицейского Крэга Мэкки, который находился на месте происшествия. Его допросят позже. «Несмотря на то что он не был ранен, сейчас было бы неправильно допрашивать его о произошедшем», — отмечают коллеги Мэкки.
оказывали сопротивление нападавшему, пытавшемуся проникнуть в здание парламента. Теракт в Лондоне произошел спустя ровно год после взрывов в Брюсселе.
Из сообщения Скотленд-Ярда: «Хотя мы не до конца уверены в мотивах нападения, уже дан старт полноценной контртеррористической операции, командовать которой будет антитеррористический отдел полиции Лондона».
Полицейские пока не выдвигают никаких версий, лишь констатируют факты. «Нам поступил ряд сообщения — о человеке в Темзе, об автомобиле, наехавшем на прохожих, и о человеке, вооруженном ножом», — говорится в сообщении.
Из сообщения Скотленд-Ярда: «Нам известно о некотором количестве пострадавших, среди которых есть офицеры полиции, но на данном этапе мы не можем подтвердить ни их число, ни степень тяжести ранений. Полицейские мероприятия на месте событий продлятся некоторое время, так как для нас важно собрать все возможные улики».
Жителей и гостей города просят временно не посещать Парламентскую площадь, Уайтхолл, Вестминстерский мост, мост Ламбет, Викторию-стрит до пересечения с Виктория-бродвей и Набережную королевы Виктории до станции метро «Эмбанкмент». Это небезопасно, подчеркивают в правоохранительных органах. Также полиция обратилась к свидетелям нападения, в чьем распоряжении есть видеозаписи или фотографии инцидента, улики просят передать в полицию.
Сейчас патрулирование в Лондоне усилено. Жителей просят проявлять бдительность и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 999.
В Скотленд-Ярде рассказали, что имеют ключевого свидетеля — полицейского Крэга Мэкки, который находился на месте происшествия. Его допросят позже. «Несмотря на то что он не был ранен, сейчас было бы неправильно допрашивать его о произошедшем», — отмечают коллеги Мэкки.
оказывали сопротивление нападавшему, пытавшемуся проникнуть в здание парламента. Теракт в Лондоне произошел спустя ровно год после взрывов в Брюсселе.
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