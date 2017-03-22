В лондонском теракте пострадали французские школьники

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства теракта, который сегодня произошел в центре Лондона.
В настоящий момент уточняется информация о пострадавших. Сейчас известно о двух жертвах нападения. По данным СМИ, погибли женщина и офицер полиции.
Как минимум 20 человек получили ранения и травмы. Среди пострадавших оказались трое учащихся французского лицея, которые в рамках школьной поездки посещали британскую столицу. Эту информацию уже подтвердили в МИД Франции, передает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ сообщили, что пока сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Также во внешнеполитическом ведомстве призвали граждан РФ, которые находятся в Лондоне, проявлять бдительность.
нападавший был нейтрализован. В него было произведено три выстрела.
В правоохранительных органах сообщили, что считают произошедшее терактом, и объявили о начале полноценной контртеррористической операции. В связи с произошедшим премьер Тереза Мэй созвала срочное заседание чрезвычайного комитета КОБРА (Cabinet Office Briefing Room «A» — Комната «„А“ заседаний кабинета министров»), который собирается лишь в экстренных случаях.
Как минимум 20 человек получили ранения и травмы. Среди пострадавших оказались трое учащихся французского лицея, которые в рамках школьной поездки посещали британскую столицу. Эту информацию уже подтвердили в МИД Франции, передает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ сообщили, что пока сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Также во внешнеполитическом ведомстве призвали граждан РФ, которые находятся в Лондоне, проявлять бдительность.
нападавший был нейтрализован. В него было произведено три выстрела.
В правоохранительных органах сообщили, что считают произошедшее терактом, и объявили о начале полноценной контртеррористической операции. В связи с произошедшим премьер Тереза Мэй созвала срочное заседание чрезвычайного комитета КОБРА (Cabinet Office Briefing Room «A» — Комната «„А“ заседаний кабинета министров»), который собирается лишь в экстренных случаях.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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