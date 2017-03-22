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  • 22.03, 20:54

    Знаменитый актер Лембит Ульфсак скончался в Эстонии

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    • Фото РИА Новости
    Знаменитый актер Лембит Ульфсак скончался в Эстонии

    Знаменитый актер Лембит Ульфсак скончался в Эстонии

    Знаменитый актер Лембит Ульфсак скончался в Эстонии
  • Фото РИА Новости

    • Эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак скончался среду на 70-м году.

    Артист умер после продолжительной и тяжелой болезни, сообщает портал Delfi.

    На счету Лембита Ульфсака десятки ролей в советских фильмах. Зрителям он хорошо знаком по таким фильмам, как «Мэри Поппинс, до свидания», «В поисках капитана Гранта», «Легенда о Тиле», «ТАСС уполномочен заявить» и многим другим.

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