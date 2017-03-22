Знаменитый актер Лембит Ульфсак скончался в Эстонии

Эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак скончался среду на
70-м году.
Артист умер после продолжительной и тяжелой болезни, сообщает портал Delfi.
На счету Лембита Ульфсака десятки ролей в советских фильмах. Зрителям он хорошо знаком по таким фильмам, как «Мэри Поппинс, до свидания», «В поисках капитана Гранта», «Легенда о Тиле», «ТАСС уполномочен заявить» и многим другим.
На счету Лембита Ульфсака десятки ролей в советских фильмах. Зрителям он хорошо знаком по таким фильмам, как «Мэри Поппинс, до свидания», «В поисках капитана Гранта», «Легенда о Тиле», «ТАСС уполномочен заявить» и многим другим.
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