Часовню над Гробом Господним открыли для паломников после реставрации

Сегодня сотни паломников, приезжающих в Иерусалим посетить Храм Гроба Господня, получили возможность лицезреть Кувуклию.

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Часовню, в которой в Великую субботу появляется Благодатный огонь, открыли после реставрации. Она длилась девять месяцев. За это время специалисты очистили от копоти каменный фасад, убрали окружавший Кувуклию каркас и прорубили окно, через которое можно взглянуть на гробницу Иисуса Христа.



В торжественной церемонии открытия святыни участвовали иерархи нескольких церквей, в том числе представители Русской духовной миссии в Израиле.



Реставрационные работы в часовне над местом погребения Христа завершились накануне, 21 марта. Известно, что они стали первые работами по реставрации за 200 лет существования Кувуклии.

