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  • 22.03, 22:25
    Часовню над Гробом Господним открыли для паломников после реставрации. христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Часовню над Гробом Господним открыли для паломников после реставрации

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    Часовню над Гробом Господним открыли для паломников после реставрации

    Часовню над Гробом Господним открыли для паломников после реставрации

      Сегодня сотни паломников, приезжающих в Иерусалим посетить Храм Гроба Господня, получили возможность лицезреть Кувуклию.

      Часовню, в которой в Великую субботу появляется Благодатный огонь, открыли после реставрации. Она длилась девять месяцев. За это время специалисты очистили от копоти каменный фасад, убрали окружавший Кувуклию каркас и прорубили окно, через которое можно взглянуть на гробницу Иисуса Христа.

      В торжественной церемонии открытия святыни участвовали иерархи нескольких церквей, в том числе представители Русской духовной миссии в Израиле.

      Реставрационные работы в часовне над местом погребения Христа завершились накануне, 21 марта. Известно, что они стали первые работами по реставрации за 200 лет существования Кувуклии.

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