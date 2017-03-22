Виновником аварии со школьным автобусом в Ленобласти оказался водитель лесовоза

В управлении ГИБДД сообщили предварительные результаты расследования аварии на трассе Лодейное Поле — Подпорожье.
В Ленинградской области школьный автобус вылетел в кювет по вине водителя лесовоза. Он нарушил правила дорожного движения. По уточненной информации, водитель, не убедившись в безопасности маневра, стал обгонять ПАЗ, в салоне которого находилось 19 детей.
В этот момент на обгон шел легковой автомобиль. В результате лесовоз прицепом задел автобус. После удара тот улетел в кювет и опрокинулся. Обстоятельствами аварии заинтересовался и Следственный комитет. Ведомство проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Никто из воспитанников детского дома не пострадал. Травмы получила сопровождавшая их воспитатель. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в центральную районную больницу Лодейного Поля. Известно, что водитель легкового автомобиля, узнав об аварии из СМИ, сам пришел в полицию, где дал показания.
В этот момент на обгон шел легковой автомобиль. В результате лесовоз прицепом задел автобус. После удара тот улетел в кювет и опрокинулся. Обстоятельствами аварии заинтересовался и Следственный комитет. Ведомство проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Никто из воспитанников детского дома не пострадал. Травмы получила сопровождавшая их воспитатель. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в центральную районную больницу Лодейного Поля. Известно, что водитель легкового автомобиля, узнав об аварии из СМИ, сам пришел в полицию, где дал показания.
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