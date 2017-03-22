К таможенникам на российско-финской границе пришли с обысками

Петербургских таможенников подозревают в причастности к контрабанде оружия.
ФСБ и Следственный комитет провели обыски на пропускном пункте «Торфяновка». Задержан один из инспекторов Выборгской таможни.
Как сообщает 47news, сотрудник «Торфяновки» обеспечивал беспрепятственное прохождение через границу деталей военного назначения. Якобы на него указали задержанные ранее участники преступной группы.
В конце прошлого года оперативники разоблачили контрабандистов, которые вывозили за рубеж похищенные на оборонных заводах детали военной техники, в том числе запчасти для боевых самолетов и тяжелого вооружения. Стоимость грузов оценивалась в сотни тысяч евро.
Как сообщает 47news, сотрудник «Торфяновки» обеспечивал беспрепятственное прохождение через границу деталей военного назначения. Якобы на него указали задержанные ранее участники преступной группы.
В конце прошлого года оперативники разоблачили контрабандистов, которые вывозили за рубеж похищенные на оборонных заводах детали военной техники, в том числе запчасти для боевых самолетов и тяжелого вооружения. Стоимость грузов оценивалась в сотни тысяч евро.
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