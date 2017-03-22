#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 20:54
    К таможенникам на российско-финской границе пришли с обысками. Ленинградская область, Санкт-Петербург, контрабанда, обыски, оружие, таможня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    К таможенникам на российско-финской границе пришли с обысками

    комментировать

    К таможенникам на российско-финской границе пришли с обысками

    К таможенникам на <nobr>российско-финской</nobr> границе пришли с обысками

      Петербургских таможенников подозревают в причастности к контрабанде оружия.

      ФСБ и Следственный комитет провели обыски на пропускном пункте «Торфяновка». Задержан один из инспекторов Выборгской таможни.

      Как сообщает 47news, сотрудник «Торфяновки» обеспечивал беспрепятственное прохождение через границу деталей военного назначения. Якобы на него указали задержанные ранее участники преступной группы.

      В конце прошлого года оперативники разоблачили контрабандистов, которые вывозили за рубеж похищенные на оборонных заводах детали военной техники, в том числе запчасти для боевых самолетов и тяжелого вооружения. Стоимость грузов оценивалась в сотни тысяч евро.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru