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  • 22.03, 20:54
    Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева. Лавров, Путин, подарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева

    1 комментарий
    Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева

    Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева

    Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева

      Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Лаврова с прошедшим накануне днем рождения. Произошло это перед началом первого в этом году заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству с другими странами.

      Перед началом заседания в зале появился президент, направился к Сергею Лаврову и передал ему небольшую книгу в красном переплете. Как выяснили потом, никакого военного секрета здесь не было. Так главу МИД РФ Владимир Путин поздравил с прошедшим днем рождения, подарок — сборник сочинений Тютчева 1913 года издания.

      Заседания же самой комиссии по военно-техническому сотрудничеству проходят как правило за закрытыми дверями. По традиции для прессы в первой части встречи президент обозначает только основные пункты. В 2016-м Россия закрепилась на втором месте в рейтинге стран-экспортеров вооружений. Впереди — Соединенные Штаты, наши отечественные предприятия с результатом продаж военной техники 15 млрд. долларов в год по-прежнему на мировом рынке обходят Францию, Великобританию, Германию.

      Во время предыдущей встречи президент отметил две тенденции на рынке вооружений — сокращение мировых военных расходов из-за ситуации в экономике и активность новых поставщиков оружия. Сегодня Путин подчеркнул другой аспект — Россия сохраняет высокую конкурентноспособность на этом рынке, ведь многие новинки обкатывают и модернизирует в сложных сирийских условиях.

      Основные клиенты России в этой сфере находятся, как говорят специалисты, в полосе «Большого Юга»: этим термином обозначают страны Магриба, далее — Ближнего Востока и потом Юго-Восточной Азии. Самыми крупными покупателями нашего вооружения остаются Индия и Китай, за ними в списке следуют Алжир, Египет, Вьетнам, Ирак. Хотя некоторые страны в последние два года закупились основательно и надолго, общий пакет заказов у России остается на уровне 50 миллиардов долларов, сообщает корреспондент НТВ Владимир Кобяков.

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