Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Лаврова с прошедшим накануне днем рождения. Произошло это перед началом первого в этом году заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству с другими странами.





140 Лавров

подарки

Путин

Перед началом заседания в зале появился президент, направился к Сергею Лаврову и передал ему небольшую книгу в красном переплете. Как выяснили потом, никакого военного секрета здесь не было. Так главу МИД РФ Владимир Путин поздравил с прошедшим днем рождения, подарок — сборник сочинений Тютчева 1913 года издания.



Заседания же самой комиссии по военно-техническому сотрудничеству проходят как правило за закрытыми дверями. По традиции для прессы в первой части встречи президент обозначает только основные пункты. В 2016-м Россия закрепилась на втором месте в рейтинге стран-экспортеров вооружений. Впереди — Соединенные Штаты, наши отечественные предприятия с результатом продаж военной техники 15 млрд. долларов в год по-прежнему на мировом рынке обходят Францию, Великобританию, Германию.



Во время предыдущей встречи президент отметил две тенденции на рынке вооружений — сокращение мировых военных расходов из-за ситуации в экономике и активность новых поставщиков оружия. Сегодня Путин подчеркнул другой аспект — Россия сохраняет высокую конкурентноспособность на этом рынке, ведь многие новинки обкатывают и модернизирует в сложных сирийских условиях.



Основные клиенты России в этой сфере находятся, как говорят специалисты, в полосе «Большого Юга»: этим термином обозначают страны Магриба, далее — Ближнего Востока и потом Юго-Восточной Азии. Самыми крупными покупателями нашего вооружения остаются Индия и Китай, за ними в списке следуют Алжир, Египет, Вьетнам, Ирак. Хотя некоторые страны в последние два года закупились основательно и надолго, общий пакет заказов у России остается на уровне 50 миллиардов долларов, сообщает корреспондент НТВ Владимир Кобяков.

