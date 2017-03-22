В Пентагоне ответили на обвинения в уничтожении школы под Раккой

Пентагон намерен проверить сообщения о гибели мирных жителей в Сирии в результате удара так называемой международной коалиции под руководством США.
В Вашингтоне подчеркнули, что за минувшие сутки авиация союзников 18 раз атаковала позиции боевиков запрещенной группировки ИГИЛ в окрестностях города Ракка, но среди мишеней не было гражданских объектов.
Ранее появилась информация о том, что в результате воздушного налета было уничтожено здание школы, где размещался центр приема беженцев. Жертвами удара могли стать сотни людей.
На прошлой неделе сирийцы уже обвиняли американцев в бомбежке мечети — тогда погибли не менее 40 человек. В Пентагоне сперва открестились от обвинений, но сегодня было принято решение расследовать и этот инцидент.
Ранее появилась информация о том, что в результате воздушного налета было уничтожено здание школы, где размещался центр приема беженцев. Жертвами удара могли стать сотни людей.
На прошлой неделе сирийцы уже обвиняли американцев в бомбежке мечети — тогда погибли не менее 40 человек. В Пентагоне сперва открестились от обвинений, но сегодня было принято решение расследовать и этот инцидент.
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