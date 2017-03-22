#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 20:54
    В Пентагоне ответили на обвинения в уничтожении школы под Раккой. США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Пентагоне ответили на обвинения в уничтожении школы под Раккой

    комментировать

    В Пентагоне ответили на обвинения в уничтожении школы под Раккой

    В Пентагоне ответили на обвинения в уничтожении школы под Раккой

      Пентагон намерен проверить сообщения о гибели мирных жителей в Сирии в результате удара так называемой международной коалиции под руководством США.

      В Вашингтоне подчеркнули, что за минувшие сутки авиация союзников 18 раз атаковала позиции боевиков запрещенной группировки ИГИЛ в окрестностях города Ракка, но среди мишеней не было гражданских объектов.

      Ранее появилась информация о том, что в результате воздушного налета было уничтожено здание школы, где размещался центр приема беженцев. Жертвами удара могли стать сотни людей.

      На прошлой неделе сирийцы уже обвиняли американцев в бомбежке мечети — тогда погибли не менее 40 человек. В Пентагоне сперва открестились от обвинений, но сегодня было принято решение расследовать и этот инцидент.

      Новости по теме

      Решение сирийской проблемы

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru