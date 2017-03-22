В Донецке мать прикрыла телом коляску с грудничком при разрыве ракеты

Вооруженные силы Украины за сутки более шестидесяти раз нарушали режим тишины, обстреливая территорию ДНР. За этой сводкой от Минобороны самопровозглашенной республики сегодня скрывается один случай, который в тишине оставить никак нельзя. В Киевском районе Донецка женщина прикрыла собой коляску с новорожденным ребенком, чтобы уберечь его от разрыва ракеты.

По словам бабушки трехмесячного Платона Кудрявцева, малыш не пострадал только благодаря своей маме. 23-летняя Наталья Кудрявцева успела прикрыть ребенка собой.

Под обстрел мама с ребенком попали посреди дня, было около двух часов. Вышли на прогулку перед сном.



Татьяна Крестьянцева, свекровь Натальи: «Я выхожу, Богдан, сын, бежит, несет невестку на руках, ребенка несут. Она собой закрыла его от одного снаряда, второй не разорвался».



Глубина воронки от одного из снарядов больше двух метров. Только что отсюда уехали саперы. По их словам, сюда прилетела противотанковая управляема ракета, ПТУР.

Молодая мама сейчас на операции. Осколочные ранения. Кормить ребенка грудью она в ближайшее время не сможет. Поэтому бабушка и соседи, как только отправили маму в больницу, бросились искать смесь для малыша.



Накануне в этом же, Киевском, районе пострадал от обстрела еще один человек, пенсионер. Линия фронта находится примерно в пяти километрах отсюда. В последние дни ситуация тут настолько обострилась, что жителям многоэтажек предложили эвакуироваться. Мощные залпы здесь слышны и сейчас.



Подробности произошедшего в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой с места событий.

