«Момент истины»: Захарова призвала Европу отреагировать на ситуацию с Самойловой

Украинские власти сегодня
все-таки решились наступить уже не только на грабли, но и на горло собственной песне — конкурс «Евровидение» закрыт для российской участницы Юлии Самойловой, которой на три года запрещен въезд в страну.
Десять дней киевские власти решали, пускать Самойлову на «Евровидение» или не пускать. При этом даже из самой Украины звучали призывы не смешивать музыкальный конкурс и политику. Но хозяев грядущего «Евровидения» это не смутило. Самойловой отказали во въезде на территорию страны.
Два года назад Самойлова выступила на концерте в Керчи без специального разрешения от украинских чиновников. Киев называет Крым оккупированной территорией, и для въезда требуют специальное разрешение. В ином случае визит на полуостров считается преступлением и карается запретом на въезд в страну. Ссылаясь на эти процедуры, в СБУ и отказали Самойловой. В России такое решение украинских силовиков уже назвали подлым и циничным и даже призвали бойкотировать конкурс, передает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Также на ситуацию уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала действия киевских властей, назвав ситуацию с российской исполнительницей «моментом истины для всего европейского сообщества».
Два года назад Самойлова выступила на концерте в Керчи без специального разрешения от украинских чиновников. Киев называет Крым оккупированной территорией, и для въезда требуют специальное разрешение. В ином случае визит на полуостров считается преступлением и карается запретом на въезд в страну. Ссылаясь на эти процедуры, в СБУ и отказали Самойловой. В России такое решение украинских силовиков уже назвали подлым и циничным и даже призвали бойкотировать конкурс, передает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Также на ситуацию уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала действия киевских властей, назвав ситуацию с российской исполнительницей «моментом истины для всего европейского сообщества».
СМИ:Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Сам…Опубликовано Марией Захаровой 22 марта 2017 г.
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