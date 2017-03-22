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  • 22.03, 20:54

    Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Изумрудной улице в Москве

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    Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Изумрудной улице в Москве

    Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Изумрудной улице в Москве

    Следователи завели уголовное дело по факту крупного пожара с двумя жертвами в многоэтажке на северо-востоке столицы.

    Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по двум статьям.

    Юлия Иванова: «По результатам проведенной проверки и первоначального комплекса следственных действий руководителем столичного главка СКР Александром Дремановым поручено возбудить уголовное дело по статьям 109 (причинение смерти по неосторожности) и 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) Уголовного кодекса РФ».

    Пожар произошел в жилом доме по адресу ул. Изумрудная, 46. В результате ЧП погибли два человека. Тело одного из них было найдено на месте пожара, второй человек скончался в машине скорой помощи. Также сообщалось, что за помощью к медикам обратились 19 человек, пятеро из них госпитализированы. Всего спасены 45 человек, включая младенца и инвалида.

    Сейчас в СК рассматривает несколько версий пожара, в том числе бытовую и техническую. Для установления точной причины гибели людей назначен ряд судебных экспертиз. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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