Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Изумрудной улице в Москве

Следователи завели уголовное дело по факту крупного пожара с двумя жертвами в многоэтажке на
северо-востоке столицы.
Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по двум статьям.
Юлия Иванова: «По результатам проведенной проверки и первоначального комплекса следственных действий руководителем столичного главка СКР Александром Дремановым поручено возбудить уголовное дело по статьям 109 (причинение смерти по неосторожности) и 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) Уголовного кодекса РФ».
в жилом доме по адресу ул. Изумрудная, 46. В результате ЧП погибли два человека. Тело одного из них было найдено на месте пожара, второй человек скончался в машине скорой помощи. Также сообщалось, что за помощью к медикам обратились 19 человек, пятеро из них госпитализированы. Всего спасены 45 человек, включая младенца и инвалида.
Юлия Иванова: «По результатам проведенной проверки и первоначального комплекса следственных действий руководителем столичного главка СКР Александром Дремановым поручено возбудить уголовное дело по статьям 109 (причинение смерти по неосторожности) и 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) Уголовного кодекса РФ».
в жилом доме по адресу ул. Изумрудная, 46. В результате ЧП погибли два человека. Тело одного из них было найдено на месте пожара, второй человек скончался в машине скорой помощи. Также сообщалось, что за помощью к медикам обратились 19 человек, пятеро из них госпитализированы. Всего спасены 45 человек, включая младенца и инвалида.
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